„Aici e locul nostru!”: Ideo Ideis începe o nouă etapă la ediția #21

Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis revine la Alexandria, între 29 iulie și 5 august 2026, cu cea de-a 21-a ediție. Sub tema „Aici e locul nostru!”, festivalul deschide o nouă etapă din existența sa și propune un program extins, construit în jurul nevoii de apropiere, dialog și cooperare.

Ediția #21 pornește de la ideea că locurile în care oamenii se întâlnesc, se ascultă și construiesc împreună trebuie păstrate și protejate. Într-un context social, politic și economic tot mai instabil, Ideo Ideis aduce în prim-plan cultura ca spațiu comun și creează contexte de întâlnire între generații, experiențe și perspective diferite.

„Liceeni și pensionari, copii și părinți, alexăndreni și oameni veniți din toate colțurile țării – ne revedem la Ideo Ideis #21. Pe scenă și în public, în comunitate și online, acolo unde trecutul și viitorul se întâlnesc, iar ceea ce construim împreună contează mai mult decât ceea ce ne-a despărțit. An de an revenim la Ideo Ideis fiindcă vrem să găsim noi moduri de a face viața împreună mai bună. Pentru că locul nostru e aici”, spune Silvia Ciubotaru, membră fondatoare și co-directoare a Festivalului Ideo Ideis.

Piața Ideo Ideis, un spațiu pentru întreaga comunitate

Una dintre principalele noutăți ale ediției este Piața Ideo Ideis, un spațiu cultural și comunitar în aer liber susținut de Kaufland România. Piața Ideo Ideis va fi activă între 31 iulie și 2 august în Centrul Pietonal, în zona Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu și a Parcului Central din Alexandria.

„Pentru Kaufland România susținerea proiectului Ideo Ideis reprezintă esența implicării în comunitățile în care activăm. În plus, facilitarea accesului la cultură este pilon cheie în strategia de responsabilitate corporativă a companiei, iar astfel de evenimente manifestă cadrul propice pentru a inspira generațiile viitoare.” a declarat Katharina Scheidereider, CSR manager Kaufland România și Republica Moldova.

Timp de trei zile, aici vor avea loc spectacole, concerte, proiecții de film, întâlniri, activități pentru copii, parade, ateliere și intervenții artistice. Piața Ideo Ideis va include două scene, zone dedicate activităților educaționale și de relaxare, precum și o zonă cu comercianți locali de mâncare și băuturi răcoritoare.

Programul pentru comunitate cuprinde paneluri și dezbateri, spectacole profesioniste de teatru-dans și poezie, producții în aer liber, spectacole și activități pentru copii, show-uri de jonglerie, animație stradală și paradele cu papainoage Actori la înălțime, realizate de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

Publicul va putea vedea și trei spectacole profesioniste pe scena Centrului Multifuncțional pentru Tineri: Charlie Chaplin – The X-ray of his soul, producție a Teatrului Mic, în regia lui Dumitru Acriș, Party (r: Alin Uberti), de la Teatrul Metropolis, și Odd couture (r: Mara Oprea), produs de Platforma de Teatru Politic și Centrul de Teatru Educațional Replika.

Cinemateca Târzie la Ideo Ideis #20 – Foto: Larisa Baltă

​​Teatru tânăr, mentorat și întâlniri cu profesioniști

Secțiunea dedicată trupelor de teatru de adolescenți rămâne, totuși, în centrul festivalului. Cele șapte trupe selectate în ediția aceasta vin din București (Brainstorming), Iași (Artwork), Botoșani (Atelierul de Teatru), Bacău (A.C.T.), Brașov (Amprente), Râmnicu Vâlcea (Trupa Leira) și Panciu (Protha) și își vor prezenta spectacolele în fața publicului din Alexandria ca evenimente de seară, pentru prima dată în istoria festivalului.

Tinerii participanți vor lua parte la ateliere de teatru și de arte alăturate, coordonate de artiști și profesioniști din teatru (Mădălina Stoica, Bogdan Tulbure, Ioana Brumar, Cezara Petredeanu, Alexa Tofan, Oana Jipa, Adelin Tudorache) și din domenii conexe, precum actoria de film (Theodor Ioniță), dansul (Eduard Chimac, Teodora Velescu), scrierea dramatică (Alex Gorghe), designul de costume (Șteff Chelaru) și cinematografia (Tudor Platon).

Pe parcursul zilelor de festival, trupele vor beneficia și de sesiuni de mentorat alături de Alex Bogdan, Radu Iacoban, Alina Rotaru și Tudor Prodan, care vor lucra cu adolescenții pe regie, dramaturgie, actorie, respectiv scenografie.

Programul include și două masterclassuri: Viață în lucru, un proiect work in progress despre dependența de jocuri de noroc, prezentat de Alex Bogdan și Mara Oprea, și o conferință interactivă despre trecerea de la teatru la stand-up comedy cu Geo Adrian și moderată de Sabina Balan.

Ateliere la Ideo Ideis #20 – Foto: Claudiu Popescu

Ateliere educaționale și teme importante pentru comunitate

Laboratorul de dezvoltare personală și comunitară Ideo Ideis aduce la Alexandria 11 ateliere Art&Play, realizate împreună cu organizații și specialiști din domenii diverse, disponibile gratuit, pe bază de înscriere. Astfel, participanții vor putea lua parte la activități despre educație media, activism civic, prevenirea violenței împotriva femeilor, orientare vocațională, psihoeducație, schimbări climatice, puericultură și primul ajutor pentru nou-născuți. Programul include și ateliere de arte grafice, dans modern și breaking pentru copii, dar și ateliere tematice dedicate profesorilor și tinerilor părinți și intervenții de clovnerie terapeutică în spital.

Printre organizațiile partenere se numără Școala9, IOTA, Forum Apulum, Centrul FILIA, Centrul pentru Jurnalism Independent, Funky Citizens, Asociația Moașelor din România și REPER21, Tineri Pentru Tineri și Fundația Friends For Friends.

Povești, film și întâlniri în aer liber

Noua serie de evenimente dedicate comunității #Bine de știut va aduce în discuție subiecte cu impact direct asupra comunității: dependența de jocuri de noroc cu Alex Bogdan, fraudele financiare prin telefon cu Bogdan Ghebaur și programul gratuit de screening HPV pentru prevenirea cancerului de col uterin, cu Irina Mateescu.

Seara Povestitorilor revine cu trei întâlniri dedicate poveștilor personale și experiențelor care pot deschide conversații importante. Invitații ediției sunt jurnalista Andreea Archip, pictorul Lucian Prună, și doi dintre autorii antologiei „Cum e să fii tată?” publicată de ZYX Books: Mihai Duțescu (arhitect și scriitor) și Victor Ilie (jurnalist și cercetător). Întâlnirile vor fi moderate de Silvia Ciubotaru și sunt deschise dialogului cu publicul.

Cinemateca târzie va aduce patru seri de film, în cadrul cărora vor fi proiectate filmele Malul Vânăt, regizat de Andreea Cristina Borțun, co-fondatoarea Ideo Ideis, De capul nostru (r. Tudor Cristian Jurgiu), Catane (r. Ioana Mischie) și Atlasul universului (r. Paul Negoescu).

Evenimentele ediției #21 se vor desfășura în mai multe spații din Alexandria, printre care Centrul Multifuncțional pentru Tineri, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Centrul Pietonal, Parcul Central, parcarea Kaufland Alexandria și Spitalul Județean de Urgență din Alexandria.

Programul complet al festivalului și detaliile privind accesul la evenimente sunt publicate pe site-ul oficial Ideo Ideis și pe paginile de Facebook și Instagram ale festivalului.

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Parteneri de tradiție: Primăria Municipiului Alexandria și Consiliul Județean Teleorman prin Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman

Proiect finanțat de Ministerul Culturii Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național*



Proiect realizat cu sprijinul: Kaufland România, DM, Catena, Sanovita, TeraVita

Parteneri: Centrul Multifuncțional Pentru Tineri Alexandria, Teatrul Național București, Teatrul Excelsior, Teatrul Masca, UNATC, ZYX Books, UAUIM, The Institute

Parteneri media: Școala9, HotNews, Liternet, Pluxee, Vocativ, Centru Vechi, Eventbook

* Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

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