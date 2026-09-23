Un personaj misterios și tensiuni la „MasterChef”. Locul inedit unde vor găti concurenții

Concurenţii „MasterChef” au gătit în emisiunea de marţi seara pentru oamenii care le-au schimbat viaţa, iar o decizie luată de colegii din balcon a schimbat radical soarta unuia dintre ei, scrie News.ro.

După o probă încărcată de emoţie, în care fiecare concurent a trebuit să transforme o poveste personală într-un preparat, tensiunea a crescut la testul sub presiune.

Cei din balcon au avut posibilitatea de a nominaliza un concurent pentru eliminare, iar Andrei Rimmel a primit cele mai multe voturi.

Ajuns în faţa chefilor alături de Alexandru Balaban, Rimmel a fost salvat, în timp ce preotul a părăsit competiţia.

Concurenții „MasterChef” gătesc la Castelul Bran

Miercuri, de la ora 20.30, bucătăria se mută la Castelul Bran, unde concurenţii rămaşi în competiţie vor avea parte de o nouă provocare: vor găti pentru turişti.

Spiritele se vor încinge încă de la prima probă, iar tensiunile dintre concurenţi vor ieşi la suprafaţă atunci când Rimmel va folosi grătarul pus la dispoziţie pentru probă pentru a-şi pregăti prânzul.

„E vorba de bun-simţ! Când noi nu avem timp să bem apă, tu te apuci să-ţi faci de mâncare! Chef, asta e bătaie de joc! S-a gândit că trebuie să se răsfeţe, când noi muncim în echipă. S-a apucat să-şi facă fripturică”, va spune Maria Boroghină.

Un personaj misterios îşi va face apariţia la poarta castelului şi va da peste cap planurile concurenţilor.

La finalul serii, preotul Alexandru Balaban a părăsit competiţia, în timp ce Andrei Rimmel a primit imunitate.