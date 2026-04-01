Un petrolier a fost lovit de o rachetă de croazieră iraniană lângă Qatar

Un petrolier închiriat de compania de stat QatarEnergy a fost lovit de o rachetă de croazieră iraniană în apele teritoriale ale Qatarului, a anunțat Ministerul Apărării.

Qatarul a fost ținta a trei rachete de croazieră lansate din Iran; două au fost interceptate, în timp ce a treia a lovit petrolierul Aqua 1, fără a provoca însă victime.

Nava, situată la 17 mile marine (31 km) nord de centrul industrial Ras Laffan din Qatar, locul unde se află cea mai mare uzină de gaz din lume, a suferit avarii deasupra liniei de plutire, dar nu s-a raportat niciun impact asupra mediului, au precizat United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) și QatarEnergy.

Amenințările la adresa traficului maritim sunt în creștere pe măsură ce conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul se intensifică în întreaga regiune.

Iranul a lansat o serie de atacuri asupra instalațiilor petroliere și de gaze din Golf, ca răspuns la atacurile israeliene asupra propriilor infrastructuri de gaze. Războiul a distrus 17% din capacitatea de export a gazului natural lichefiat (GNL) a Qatarului, amenințând aprovizionarea Europei și Asiei.