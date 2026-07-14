Mesajul glumeț scris de un pilot pe cer. Șeful lui l-a lăudat pentru precizie

Avionul a decolat de la Liverpool și a avut nevoie de 20 de minute ca să „traseze” această propoziție, surprinsă de un site de urmărire a zborurilor.

Un pilot de linie glumeț și-a exprimat plictiseala „scriind” pe cer mesajul „Mă plictisesc”, deasupra unui estuar din nord-vestul Angliei, a relatat luni The Guardian.

Mesajul a fost surprins de platforma de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Datele platformei arată că avionul companiei Ravenair a decolat de la Liverpool sâmbătă, la ora locală 11:25. În cadrul unui zbor de două ore, acesta a survolat Wirral, Cheshire, nordul Țării Galilor și estuarul Dee, deasupra căruia mesajul „Mă plictisesc” („I’m Bored”, în limba engleză) era clar vizibil.

Pilotul a petrecut 20 de minute „trasând” propoziția din aceste câteva litere, unghiulare, deasupra apei, între Talacre și Greenfield.

„Nu am mai văzut niciodată un pilot care să spună că se plictisește scriind asta pe cer”, a afirmat Aaron Rheins, un blogger specializat în urmărirea zborurilor, pe TikTok.

Mesajul din cer a fost realizat la o altitudine de aproximativ 335 de metri (1.100 de picioare), la o viteză de puțin sub 100 de noduri (circa 185 de km/h), potrivit Flightradar24.

Compania aeriană a precizat că pilotul era un instructor de zbor în vârstă de aproximativ 20 de ani, care pilota avionul Piper Tomahawk pentru un zbor de testare, după ce o piesă a aeronavei a fost înlocuită.

Directorul operațional al companiei, Wayne Barrett, a sugerat că pilotul nu va suferi consecințe și chiar l-a lăudat pentru abilitățile lui de zbor. Într-o declarație pentru BBC, Barrett a spus: „Cred că pilotul era, pur și simplu, puțin plictisit, întrucât era doar un zbor de testare. Totuși, a fost un zbor destul de abil.”

El a adăugat: „Nu va avea probleme, dar incidentul a atras multă atenție din partea noastră. Avionul s-a întors acum în siguranță în hangar, iar pilotul își ia o zi liberă.”

Barrett a confirmat că zborul a fost necesar pentru testarea unei piese înlocuite, chiar dacă ruta nu fusese autorizată.

„Cred că piesa era un cilindru care trebuia înlocuit. Așa că, atunci când se întâmplă asta, decolăm cu avionul pentru un zbor de testare, ca să ne asigurăm că totul este în regulă, ceea ce s-a și întâmplat”, a mai spus el.

În ciuda mesajului, Barrett a afirmat că pilotul trebuie să fi fost extrem de concentrat în acel moment: „Era puțin plictisit, dar probabil a trebuit să se concentreze foarte mult spre final pentru a scrie cuvintele, așa că, probabil, a fost oricum numai plictisit nu.”