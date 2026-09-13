Un plan de concedieri în masă decis de administraţia Trump, declarat ilegal de instanță. „Atribuțiile au fost uzurpate”

O judecătoare federală americană a declarat ilegal planul administraţiei preşedintelui Donald Trump de a concedia 50% din personalul Agenţiei Federale pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă (FEMA), care se ocupă de răspunsul la dezastre, conform documentelor judiciare difuzate duminică.

Judecătoarea Susan Illston din Districtul de Nord al statului California a dat câştig de cauză unui proces intentat de Federaţia Americană a Angajaţilor Guvernamentali împotriva unei propuneri a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) de a reduce personalul FEMA la 11.500 de angajaţi, dintr-un total de 23.000, până la sfârşitul anului fiscal 2026, explică agențiile EFE și Agerpres.

Planul nu s-a concretizat complet, de aceea judecătoarea a ordonat reclamanţilor şi guvernului să se întâlnească pentru a decide cum să remedieze plângerea agenţiei care distribuie resurse astfel încât comunităţile să îşi revină după catastrofe precum uragane, incendii şi inundaţii.

Illston a considerat că DHS, al cărui secretar era la acel moment Kristi Noem, „a acţionat ilegal uzurpând atribuţiile FEMA asupra personalului său”.

„FEMA şi DHS au acţionat, de asemenea, într-un mod arbitrar şi capricios”, a stabilit hotărârea dată vineri seară şi făcută publică duminică.

Câte concedieri s-au făcut deja

Deşi cele mai serioase reduceri nu au avut loc, FEMA a concediat 4.300 de angajaţi în anul fiscal 2025, ceea ce implică o creştere anuală de 55% a numărului angajaţilor care au părăsit agenţia.

În plus, Consiliul de Revizuire al FEMA, numit de preşedintele Trump, propune să se reducă la maximum 50% din costul dezastrului rambursările federale pe care le primesc guvernele locale după dezastre.

Aceste reduceri se adaugă la tăierile de 200 de milioane de dolari din programele de prognoză climatică ale Biroului Naţional de Administrare Oceanică şi Atmosferică (NOAA) şi de 150 de milioane de dolari din fondurile pentru îmbunătăţirea sistemelor de observare a climei.