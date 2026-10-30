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Food

Un plan zilnic de mese, coșul de consum pentru trai decent și alte vești din gastro, în newsletterul HotNews Food din 31 octombrie

Georgiana Ilie
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HotNews Food are, de săptămâna aceasta, o rubrică de planificare a meselor, care să vă ajute să nu vă mai întrebați tot timpul „ce mâncăm azi?”. Sau să nu vă mai întrebe alții. Puteți să le spuneți: „Vezi acolo pe frigider!”. Mai multe detalii, în newsletterul HotNews Food de mâine, 24 octombrie. 

Tot în ediția de mâine a HotNews Food, veți găsi un manifest pentru a invita prietenii la noi acasă, ce ne spune coșum de consum pentru un trai decent despre unde suntem ca societate și ce a vrut să zică Obama cu Cheesecake Factory.

În plus, un ghid pentru un tiramisu clasic perfect și ce am mai gătit în bucătăria HotNews Food – adică rețete de toamnă care-ți încălzesc sufletul.

Ca să poți lua decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci.

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