Un pod de fier din Bacău, avariat de un TIR. Trafic blocat pe Valea Trotușului / CJSU, convocat de urgență

Autoritățile din județul Bacău au instituit restricții de circulație în satul Ciobănuș din comuna Asău, după ce un pod de fier peste râul Trotuș a fost avariat de un ansamblu rutier.

Pompierii băcăuani au intervenit la fața locului. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Bacău.

Centrul Infotrafic a precizat că structura podului peste râul Trotuş a fost avariată de un ansamblu rutier.

„Pentru gestionarea situaţiei, a fost identificată o rută ocolitoare pentru circulaţia autovehiculelor. În prezent, traficul rutier în zonă este dirijat de poliţişti. La faţa locului se va deplasa Grupul de Suport Tehnic, pentru evaluarea situaţiei şi stabilirea măsurilor necesare”, a mai declarat ISU Bacău.

Situaţia va fi analizată în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, urmând să fie aprobat un plan de măsuri pentru restabilirea stării de normalitate.

Totodată, ISU Bacău va identifica soluţii în vederea reducerii timpului de răspuns la intervenţiile din localităţile afectate.