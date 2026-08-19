Un politician de stânga din Franța intră în luptă pentru a o învinge pe Marine le Pen la alegerile prezidențiale. Există însă o problemă

Raphaël Glucksmann trebuie să câștige sprijinul alegătorilor de centru-stânga, apoi să treacă de rivalii de centru, dreapta și de cel al stângii radicale pentru a se califica în turul al doilea al prezidențialelor de anul viitor, unde s-ar putea astfel întâlni cu candidata extremei drepte, scrie Politico. O misiune extrem de dificilă.

Europarlamentarul de centru-stânga Raphaël Glucksmann își va anunța în următoarele zile candidatura la alegerile prezidențiale din Franța din 2027, cel mai probabil printr-un interviu televizat difuzat duminică în prime time, scrie Politico, care citează persoane apropiate politicianului.

Trei persoane au declarat că acesta intenționează să participe la un scrutin primar închis organizat de Partidul Socialist, la care sunt înscriși în prezent Ségolène Royal, candidata socialistă la președinție din 2007 care a pierdut în fața lui Nicolas Sarkozy, și deputatul Philippe Brun.

Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a declarat, de asemenea, că ia în considerare posibilitatea de a candida.

Problema de la centru-stânga

Deși o victorie i-ar garanta lui Glucksmann sprijinul socialiștilor, principala forță de centru-stânga din Franța, partidul se confruntă cu dificultăți în sondaje și este afectat de lupte interne.

În plus, mai mulți politicieni socialiști importanți, printre care fostul președinte François Hollande și fostul prim-ministru Bernard Cazeneuve, au lăsat să se înțeleagă public că intenționează să nu participe la alegerile primare ale partidului lor și să-și lanseze candidaturile prezidențiale independente.

Cu toate acestea, sondajele arată că Glucksmann, liderul propriului său partid politic, Place Publique, este cel mai bine plasat candidat prezidențial de centru-stânga, după ce i-a condus pe socialiști și pe aliații acestora către un solid loc trei la alegerile europarlamentare din 2024.

O mare problemă este că el și ceilalți candidați se află încă la o distanță semnificativă în urma favoritei de extremă dreaptă, Marine Le Pen, potrivit majorității sondajelor.

Lupta pentru finala prezidențială

Mai mult, pentru a avansa în turul al doilea, Glucksmann va trebui să-i învingă pe rivalii de centru și de centru-dreapta, precum Edouard Philippe sau Gabriel Attal și pe stângistul radical Jean-Luc Mélenchon.

Mélenchon, care și-a anunțat intenția de a candida în luna mai, se află în prezent cu puțin în fața lui Glucksmann în sondaje, dar amândoi se află la o distanță mică de calificarea în turul doi. Cei doi sunt rivali înverșunați.

Glucksmann speră că orientarea sa politică de centru va reuși să-i convingă pe foștii alegători socialiști care l-au susținut pe președintele Emmanuel Macron. Mesajul radical al lui Mélenchon vizează mai degrabă alegătorii cu o predispoziție scăzută de a vota, inclusiv tinerii și cei din comunitățile multiculturale ale clasei muncitoare din marile orașe franceze.

Glucksmann și Mélenchon au opinii divergente cu privire la o serie de chestiuni, de la participarea Franței la NATO – Mélenchon se opune, iar Glucksmann susține – până la reforma pensiilor.

Mélenchon s-a angajat să reducă vârsta minimă de pensionare la 60 de ani dacă va fi ales președinte, în timp ce Glucksmann consideră că unii lucrători ar trebui să fie obligați să lucreze mai mult timp și că Franța ar trebui să treacă la un sistem în care vârsta de pensionare să se bazeze pe speranța de viață și pe condițiile individuale de muncă.