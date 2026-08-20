Un popular oraș turistic din Italia interzice bicicletele în centrul istoric după un accident al primarului

Primarul orașului Como din regiunea Lombardia a Italiei a stârnit o controversă după ce a decis să interzică bicicletele în centrul istoric fortificat al urbei aflate pe malul lacului cu același nume. El a luat decizia după ce a fost lovit de un biciclist, relatează The Guardian.

Interdicția decisă de Alessandro Rapinese, care va intra în vigoare în septembrie, vizează aproximativ 30 de străzi și se va aplica atât pentru bicicletele electrice, cât și cele obișnuite.

Rapinese a fost imediat criticat, grupuri de locuitori și politicieni din întregul spectru politic acuzându-l că duce o răfuială personală. Activiștii au început o petiție prin care îi cer să anuleze regula, iar bicicliștii plănuiesc să circule pe străzile vizate la jumătatea lunii septembrie, în semn de protest.

Apărându-și decizia, Rapinese a declarat pentru Ansa, agenția de presă a Italiei: „Am fost acuzat că am adoptat această măsură pentru că am fost lovit de o bicicletă electrică. Cu siguranță, acest lucru este adevărat. Oamenii acționează în funcție de propriile experiențe, iar eu știu cum este să fii lovit de una dintre aceste bestii”, a adăugat el.

Un accident nefericit în centrul orașului Como

Coliziunea a avut loc în iunie, în timp ce Rapinese ieșea din sediul primăriei. Într-o ironie a sorții, el a fost lovit imediat după ce consiliul local se reunise pentru a discuta o măsură privind restricționarea traficului în centru. Identitatea persoanei vinovate nu a fost dezvăluită.

Rapinese a spus că interdicția este necesară pentru siguranța publică, în special într-un loc plin de turiști. Măsura se aplică tuturor bicicletelor deoarece Codul rutier italian nu face diferență între bicicletele electrice și cele tradiționale. Trotinetele electrice închiriate au fost interzise în centrul orașului Como în 2022.

Criticii susțin că unele dintre străzile afectate sunt printre cele mai largi din centru, oferind o rută liniștită către Lacul Como, și că interzicerea bicicletelor îi privează pe oameni de posibilitatea de a folosi un mijloc de transport ieftin și ecologic.

Măsura îi va afecta în mod special pe curierii care fac livrări și pe proprietarii magazinelor care depind de aceștia pentru aprovizionare. Unii critici spun că primarul ar trebui să se concentreze pe combaterea comportamentului imprudent, în loc să îi transforme pe bicicliști în infractori.

Alessandro Rapinese, primarul orașului Como, FOTO: Gian Mattia D’Alberto / LaPresse / Profimedia

Interzicerea bicicletelor în centru a fost criticată dur de alți politicieni locali

Vincenzo Falanga, președintele Nova Como, un grup civic local care spune că va organiza protestul cu biciclete de luna viitoare, a acuzat administrația lui Rapinese că „transformă problemele individuale în probleme colective”.

Filiala din Como a Partidului Democrat de centru-stânga a declarat: „Como merită un sistem de mobilitate care să garanteze siguranța pietonilor fără să-i penalizeze pe locuitori, pe muncitori și pe cei care aleg transportul sustenabil”.

Deși și-a exprimat compasiunea față de Rapinese în urma coliziunii cu bicicleta electrică, Paolo Emilio Russo, politician din partidul de dreapta Forza Italia, a spus că interdicția este „o nebunie”.

Însă Rapinese a refuzat să dea înapoi. „În alte orașe, un copil ajunge la spital și apoi politicienii iau măsuri”, a spus el. „Aici, eu nici măcar nu am ajuns la spital. Am fost lovit de o bicicletă, am strâns informații și de aici a pornit această măsură”, a conchis acesta.