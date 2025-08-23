Un poștaș indian a devenit „erou” după un mic gest de bunătate care a durat „un minut” făcut în timpul serviciului, în Australia

Un poștaș indian din Australia a ajuns la știri pentru un gest grijuliu. Sursă foto: Captură video 7News Australia

O zi obișnuită de muncă, în care s-a oprit să facă un gest aparent banal, i-a schimbat viața, după ce a fost surprins de o cameră de supraveghere de pe o proprietate unde un poștaș a făcut o livrare.

Gurpreet Singh, originar din India, este văzut în imagini cum ia rufele aflate la uscat, afară, pe sârmă și le pune la adăpost pentru că începuse să plouă chiar în momentul în care livra un colet la adresa din suburbia Logan, la sud de Brisbane, Australia, potrivit CNN.

Proprietara casei, Verrity Wandel, a fost atât de uimită de gest încât a postat videoclipul pe rețelele de socializare săptămâna aceasta, cu următorul comentariu: „Este un caz la un milion. Credeam că o să găsesc rufele ude leoarcă când ajung acasă, dar NU.”

Another story winning hearts! Gurpreet Singh, a Punjabi delivery driver in Australia, showed kindness. While delivering a parcel, it started raining and he noticed the customer’s clothes drying outside. Without being asked, he picked up the clothes and moved them to a covered… pic.twitter.com/iOOpY2pk57 — Gagandeep Singh (@Gagan4344) August 19, 2025

Poștașul a fost aclamat ca erou în țara natală pentru că a făcut acest gest grijuliu, care a devenit viral pe internet.

Pe măsură ce au devenit tot mai distribuiți pe rețelele de socializare, Singh și Wandel au apărut la un program de televiziune din Australia, unde Wandel le-a povestit telespectatorilor evenimentele zilei.

Întrebat de ce a făcut asta, Singh, care părea sincer uimit de atenția primită, a spus că s-a întrebat „dacă pot să o fac sau nu” și apoi a făcut-o oricum. A durat „un minut”, a spus el.

Ca membru al comunității sikh din Brisbane, Singh este o figură cunoscută la templul local și este cunoscut pentru faptele sale de caritate, în conformitate cu credința sa sikh, a declarat un membru al comunității pentru CNN.

Wandel a negat sugestiile unui prezentator de radio că totul ar fi parte dintr-o strategie de marketing elaborată în numele companiei de stat Australia Post, care în ultimii ani s-a confruntat cu pierderi, pe fondul concurenței din partea firmelor de curierat.

În timp ce postarea inițială a lui Wandel a atras mii de comentarii laudative la adresa lui Singh, o serie de declarații jignitoare au determinat-o să posteze un videoclip în care a revenit asupra subiectului.

„Ar trebui să fim o lume mai bună”, a spus ea în videoclip. „Dacă aveți ocazia să faceți un gest total altruist, faceți-l, nu stați pe gânduri. Salutați pe cineva. Zâmbiți cuiva. Contează.”