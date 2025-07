Un predicator penticostal celebru a murit la 90 de ani. Cariera i-a fost distrusă de scandaluri sexuale

Jimmy Swaggart, unul dintre cei mai influenţi teleevanghelişti din Statele Unite în anii 1980, înainte ca o aventură cu o prostituată să îi distrugă cariera, a murit la vârsta de 90 de ani, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Jimmy Swaggart Ministries a confirmat moartea sa prin intermediul unui mesaj distribuit pe Facebook, iar familia predicatorului american le-a mulţumit angajaţilor de la Centrul Medical General din oraşul Baton Rouge, din statul Louisiana, fără să dezvăluie însă cauza decesului.

Păcatul recunoscut cu lacrimi pe obraji

În perioada sa de glorie, când era un predicator penticostal fundamentalist, Jimmy Swaggart avea o audienţă globală estimată la 200 de milioane de telespectatori. Apoi a izbucnit scandalul cu o prostituată în 1988. Cu lacrimi care îi curgeau pe obraji, Jimmy Swaggart a recunoscut în faţa congregaţiei sale că a păcătuit – fără să ofere alte detalii – şi i-a implorat pe credincioşi să îl ierte.

Născut pe 15 martie 1935, Jimmy Swaggart a crescut în Ferriday, un orăşel din Louisiana, în perioada segregării rasiale, alături de doi verişori care au devenit şi ei celebri – Jerry Lee Lewis, un pionier al stilului muzical rock-and-roll, şi cântăreţul country Mickey Gilley.

În copilărie, a crescut într-un mediu dominat de o versiune penticostală a creştinismului marcată de aluzii la „foc şi pucioasă”, pe care avea să o promoveze ulterior şi în emisiunile sale radiofonice şi televizate. Tatăl său, un băcan şi un adept al disciplinei foarte dure, predica şi el din când în când, iar Jimmy Swaggart avea doar nouă ani atunci când, potrivit spuselor sale, a fost „chemat” pentru prima dată să predice.

„Vei predica Evanghelia mea în toată lumea. O vei duce chiar şi în Africa”, era comanda despre care Jimmy Swaggart susţinea că Dumnezeu i-a dat-o.

A renunţat la şcoală, a cules bumbac şi a cărat pietriş pentru a putea să se întreţină. La vârsta de 17 ani, s-a căsătorit cu Frances Anderson, pe atunci în vârstă de 15 ani, după o relaţie de trei luni. A asistat la momente în care alţi predicatori, precum Oral Roberts, câştiga sufletele credincioşilor şi mulţi bani prin intermediul unor uriaşe întruniri evanghelice organizate în corturi.

„Dumnezeu mi-a spus că nu-i treaba voastră”

Înalt, musculos şi cu trăsături cizelate, Jimmy Swaggart era deja o figură impunătoare când şi-a început cariera predicând la colţuri de stradă în timpul unor întruniri penticostale din zone rurale, dominate de cântări, gesturi ample şi episoade de glosolalie. Până în 1969, obţinuse suficient succes pentru a lansa „The Camp Hour Meeting”, o emisiune radiofonică, iar renumele său a crescut şi mai mult după ce şi-a mutat predica la televiziune, în 1973.

Predicator ultraconservator şi criticându-i uneori pe catolici şi pe evrei, Jimmy Swaggart devenise un personaj extrem de influent în primele zile ale mişcării pentru drepturi religioase americane din anii 1980 – o mişcare care voia să alinieze politica publică la liniile directoare din Biblie. Şi-a dus predicile în Africa, precum şi în America Latină, devenind o celebritate în locuri neaşteptate, precum oraşul sud-african Soweto.

Cotidianul The New York Times a anunţat apoi că relaţia sa cu o prostituată din New Orleans a fost dezvăluită de Marvin Gorman, un predicator rival care a furnizat dovezi fotografice în acest sens şi care a spus că Swaggart l-a acuzat pe nedrept de mai multe relaţii extraconjugale.

În februarie 1988, Jimmy Swaggart s-a prezentat, plângând, în faţa congregaţiei sale reunite la Family Worship Center din Baton Rouge şi a implorat să fie iertat. A fost destituit din organizaţia naţională Assemblies of God pentru faptul că a refuzat să accepte pedeapsa de a fi suspendat.

În 1991, a fost oprit de Poliţie pentru o încălcare a normelor de circulaţie rutieră în Indio, California, în timp ce o prostituată se afla în automobilul său. A anunţat că urma să se retragă din congregaţia sa, dar apoi s-a răzgândit şi le-a transmis credincioşilor mesajul următor: „Dumnezeu mi-a spus că asta nu este deloc treaba voastră”.

Înainte de scandalul care i-a distrus cariera, Jimmy Swaggart critica frecvent pornografia şi comportamentele despre care spunea că reprezentau „o imoralitate sexuală”. A fost puternic criticat în 2004 după ce a declarat în emisiunea sa de televiziune că dacă un bărbat gay i-ar face vreodată avansuri sexuale, „atunci îl voi ucide şi îi voi spune lui Dumnezeu că a murit” – un comentariu despre care a spus ulterior că a fost o glumă.

Influenţa lui Jimmy Swaggart a scăzut considerabil după aceste scandaluri. Congregaţia sa a supravieţuit într-o formă mult diminuată, iar el continua să apară în emisiuni TV din când în când. Jimmy Swaggart şi soţia lui, Frances, care i-a rămas alături în pofida scandalurilor, au avut împreună un copil, Donnie, care şi-a însuşit o poziţie importantă în cadrul congregaţiei conduse de tatăl său.