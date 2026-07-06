„Un prim pas” pe care îl așteaptă Grindeanu de la PNL. „Până atunci, mă scuzați, ce poate PSD să creadă?” / „Bolojan e în funcție fiindcă îl țin cei de la AUR”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că așteaptă „o acțiune de bună-credință” din partea PNL și o abandonare a hotărârilor interne prin care liberalii au exclus formal posibilitatea de a mai guverna alături de social-democrați.

Într-un interviu difuzat luni de Digi24, Grindeanu i-a acuzat pe foștii săi de parteneri de guvernare că se răzgândesc constant și „inventează” condiții pentru a nu vota un nou guvern.

„În acest moment există vreo patru hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal prin care spun că nu mai fac cu PSD. Eh, un prim pas, ca să nu mai inventeze în fiecare zi altceva ca să nu voteze un guvern, este să își facă o hotărâre prin care spun, gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, mă scuzați, dar ce pot eu să cred de la PNL? Sau PSD ce poate să creadă? Că vin cu oferte de ochii lumii, fiindcă într-un final au o hotărâre că nu fac cu PSD”, a declarat liderul PSD.

El susține că poziția PSD a rămas aceeași, și anume preferința de a reface fosta coaliție, dar cu un alt premier, și intenția de a vota doar un guvern din care face parte.

„Sunt două luni de zile din care am auzit așa, «PSD să iasă din boscheți și să guverneze!». Săptămâna trecută, a nu știu câta oară, aici, la Camera Deputaților, am spus, da, PSD își asumă guvernarea, votați-ne și intrăm în acest proces. Dintr-odată, n-a mai fost valabil. În toată această perioadă, eu am văzut, de la o zi, la alta, răzgândeli”, a continuat Grindeanu.

Liderul PSD a spus că Ilie Bolojan se menține în funcția de premier, ca interimar, „fiindcă îl țin cei de la AUR”.

„Am certitudinea că de fiecare dată când spunem «da» la ceva, se inventează altceva nou. De ce? Pentru că unii își doresc să rămână acolo cu votul celor de la AUR, pentru că în acest moment Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcție fiindcă îl țin cei de la AUR”, a adăugat Grindeanu, în ceea ce a părut a fi o aluzie la faptul că partidul lui George Simion nu a susținut învestirea guvernului Veștea, care a fost respins, astfel, de Parlament.

„Suntem de acord cu tot ceea ce înseamnă politicile mari”

Liderul PSD susține că social-democrații sunt „dispuși la dialog”, însă „nu la o anumită umilire”.

„Suntem de acord cu tot ceea ce înseamnă politicile mari, legate de PNRR, de OECD, de țintele de deficit asumate cu Comisia Europeană, de SAFE. PSD a anunțat de nenumărate ori acest lucru (…). Suntem dispuși și la dialog, dar un dialog în parametri normali, nu la o anumită umilire pe care unii sau alții s-ar fi gândit să o facă”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Când a fost întrebat dacă ar ceda și întâietatea la guvernare în cazul unor guverne succesive PSD, respectiv PNL-USR-UDMR, el a răspuns: „Asta este o chestiune pe care cred eu că în acest moment am depășit-o. De fiecare dată se cere altceva. Știți, aș vrea să am o acțiune de bună-credință că nu mint iarăși.

„Noi am făcut toate lucrurile transparente, și evaluarea, și faptul că am spus că nu mai vrem să continuăm cu Ilie Bolojan prim-ministru, am făcut vot, am făcut moțiune, de fiecare dată cât se poate de deschis, transparent, și nu ne-am răzgândit de la o zi la alta”, a mai declarat președintele PSD.