Un propagandist al Kremlinului a fugit din Rusia și cere ajutorul SUA, după ce a acuzat Occidentul de „rusofobie”

Viktor Olevici, un propagandist al Kremlinului cunoscut pentru aparițiile sale frecvente în emisiunie politice de la televiziunile rusești de stat, a anunțat că a părăsit țara, susținând că a luat decizia după ce a primit amenințări din partea FSB, relatează The Moscow Times.

„Am părăsit Rusia sub presiunea Serviciului Federal de Securitate. Au venit la mine acasă de două ori – în decembrie și la începutul lunii februarie – cu amenințări directe. Motivele au fost refuzul meu de a coopera și refuzul meu de a obține cetățenia rusă”, a scris Olevici pe canalul său de Telegram.

El a declarat că se află în prezent în Grecia.

„Am părăsit Rusia sub presiunea Serviciului Federal de Securitate. În prezent mă aflu la Atena, în Grecia. Vă rog să informați Departamentul de Stat al Statelor Unite despre situație și să solicitați asistență. Sunt cetățean american”, a scris el în limba engleză.

Olevici a susținut că deține informații „sensibile” pentru Rusia și a furnizat numerele de telefon ale ofițerilor FSB care îl urmăreau.

Olevici locuia în Rusia de 16 ani

Un cetățean american originar din Odesa, care a studiat la Universitatea Temple din Philadelphia, Olevici s-a mutat în Rusia în 2010.

The Moscow Times amintește că acesta, pe lângă faptul că era invitat în mod regulat la emisiuni de propagandă, a scris și pentru publicații pro-guvernamentale precum Vzglyad, Izvestia și Komsomolskaya Pravda, fiind prezentat drept un „expert de top de la Centrul pentru Politici Curente”.

În intervențiile sale, el a susținut războiul împotriva Ucrainei, a vorbit despre „rusofobie” în Occident și a acuzat Statele Unite că încearcă să „distrugă Rusia”.

Printre altele, Olevici a susținut că „britanicii, germanii și americanii au pus cele mai mari două popoare slave – rușii și ucrainenii – unul împotriva celuilalt pentru propriile scopuri”.

De asemenea, el a susținut că „nivelul simțămintelor anti-rusești din Occident este atât de ridicat” încât americanii și europenii „sunt cu adevărat dispuși să facă anumite sacrificii pentru a face rău Rusiei”.

El nu a oferit mai multe detalii despre presupusele amenințări pe care le-ar fi primit din partea FSB și motivația acestora.