Un proprietar ce săpa în curte a găsit cea mai mare comoară vikingă de argint descoperită vreodată: „A fost surpriza vieții”

Proprietarul unei case a dat peste cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă descoperit vreodată în Danemarca, în timp ce făcea lucrări de grădinărit pentru a îndepărta „iarba încăpățânată” din curtea sa, relatează joi The Independent.

Comoara, ale cărei obiecte cântăresc împreună aproximativ 18,5 kg, a fost descoperită în regiunea Rebild din nordul țării și este de aproape trei ori mai mare decât cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă descoperit anterior în Danemarca.

Arheologii care au examinat tezaurul au spus că acesta fusese așezat într-un vas de lut și îngropat cândva în secolul al X-lea.

Proprietarul a dat peste comoară după ce a săpat jumătate de oră

Vasul conție în jur de 700 de obiecte, printre care lingouri de argint, brățări, 50 de monede și un mic artefact reprezentând ciocanul lui Thor, care probabil servea drept talisman norocos.

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină, pentru a îndepărta iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul în vederea construirii unei noi terase cu dale, dar s-a dovedit a fi surpriza vieții mele”, a declarat proprietarul, care a cerut să rămână anonim.

„După o jumătate de oră de săpat, unealta mea a lovit ceva care a scos un sunet ciudat. La început am crezut că era fier vechi sau sârmă de gard și câteva fragmente de vase, dar când am început să sap cu mâinile, am reușit să scot din pământ, unul câte unul, obiecte metalice”, a povestit acesta.

Aproape 320 dintre cele peste 700 de obiecte au fost găsite intacte, în vasul lor original de lut, în timp ce fragmente ale celorlalte erau împrăștiate în solul din jur.

Vasul de lut în care a fost îngropată comoara, FOTO: INSTAR Images / Profimedia

Arheologii danezi spun că descoperirea este una importantă

„Este o descoperire de o importanță majoră pentru înțelegerea noastră a epocii vikinge în Danemarca”, a declarat arheologul Torben Sarauw de la Muzeele din Iutlanda de Nord. „Nu doar datorită dimensiunii sale, ci și pentru că tezaurul arată în mod clar cum funcționa argintul ca formă de avere și mijloc de plată în epoca vikingă. Este ca și cum am fi găsit un seif din epoca vikingă”, a explicat expertul.

Tezaurul este neobișnuit și prin faptul că este dominat de lingouri, bijuterii și cleme de argint, monedele reprezentând doar o parte foarte mică din greutatea totală, spre deosebire de tezaurele vikinge descoperite anterior în Danemarca.

În timpul epocii vikinge, argintul provenit din obiecte vechi sau deteriorate, lingourile și bijuteriile erau folosite ca mijloace de plată, greutatea argintului fiind criteriul decisiv. Oamenii tăiau adesea argintul în bucăți mai mici sau îl topeau.

Arheologii au putut observa semne ale acestei practici și în tezaurul de la Rebild, unde un număr mare de lingouri de argint, brățări și fragmente de argint au fost găsite grupate în jurul unor categorii specifice de greutate.

Comoara vikingă de la Rebild, Danemarca, FOTO: INSTAR Images / Profimedia

O comoară vikingă care indică „o lume mult mai vastă”

Tezaurul conține și dirhami arabi, precum și monede anglo-saxone, ceea ce indică legăturile Danemarcei cu mari părți ale Europei și cu regiuni aflate mult mai la est în timpul epocii vikinge.

Două dintre monedele anglo-saxone de argint au fost bătute în timpul domniei regelui Eduard cel Bătrân, care a domnit între anii 899 și 924, oferind un reper cronologic important pentru datarea tezaurului.

„Asta este ceea ce este fascinant la această descoperire”, a remarcat dr. Sarauw. „Argintul a fost ascuns în Rebild, dar indică o lume mult mai vastă”, a subliniat el.

„Noul tezaur de argint arată că regiunea Rebild nu era o zonă periferică, ci făcea parte din marile conexiuni economice și culturale care legau Scandinavia de regiunile din jurul Mării Baltice și de lumea islamică din est, precum și de zona Mării Nordului, Anglia și Europa de Vest, în partea de vest”, a mai declarat acesta.