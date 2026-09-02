Un raport sumbru avertizează că temperatura globală va depăși în doar câțiva ani pragul critic de +1,5 °C: „Nu există scenarii bune”

Planeta se va încălzi cu cel puțin 1,8°C chiar și în cel mai optimist scenariu pentru viitor, peste obiectivul de 1,5°C stabilit prin Acordul de la Paris, potrivit unui raport al ONU care avertizează că fiecare fracțiune de grad în plus intensifică fenomenele meteorologice extreme distructive, topirea ghețarilor, pierderea ecosistemelor și scufundarea insulelor și a orașelor de coastă, relatează Reuters și The Guardian.

Raportul realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), cu sediul la Nairobi, a confirmat că depășirea obiectivului de 1,5°C prevăzut în istoricul Acord de la Paris din 2015 este acum „inevitabilă” și că, în ciuda unor progrese în abordarea crizei climatice provocate de activitatea umană și alimentată de arderea combustibililor fosili, această depășire este probabil să aibă loc „în următorii câțiva ani”.

Raportul subliniază: „Nu există scenarii bune pentru peste 1,5°C”.

O încălzire de până la 3°C peste nivelurile preindustriale ar putea duce la pierderea a peste un sfert din masa ghețarilor până în 2100, ceea ce ar determina creșterea nivelului mărilor cu până la 13 centimetri. Producția globală de alimente ar putea scădea cu până la 14% până în 2050, dacă nu vor fi implementate strategii eficiente de adaptare.

Sănătatea oamenilor, aprovizionarea cu apă, natura, orașele, infrastructura și economiile ar putea fi grav afectate. Unele dintre pierderi ar fi ireversibile. Multe comunități ar putea fi nevoite să se mute sau să-și schimbe mijloacele de trai.

Autorii raportului subliniază că limitarea creșterii temperaturilor nu poate fi atinsă fără reducerea emisiilor

Raportul afirmă că cea mai bună speranță a omenirii de a limita amploarea pagubelor este adoptarea unei traiectorii de tip „depășire, atingere a unui vârf și scădere” („overshoot, peak and decline”). Aceasta presupune reduceri imediate și susținute ale emisiilor de gaze cu efect de seră, combinate cu măsuri de eliminare a dioxidului de carbon din atmosferă.

Raportul descrie obiectivul de emisii nete zero – devenit tot mai controversat din punct de vedere politic în unele țări – drept „un obiectiv intermediar esențial care nu poate fi omis”.

Autorii raportului subliniază că eliminarea dioxidului de carbon prin măsuri precum împădurirea unor suprafețe vaste trebuie să aibă loc în paralel cu reduceri drastice ale poluării provenite din combustibili fosili, și nu ca alternativă la acestea.

În mod crucial, autorii raportului, intitulat „Limiting Overshoot” („Limitarea depășirii pragului”), au afirmat că creșterea temeperaturii medii globale ar putea reveni la 1,5°C în acest secol numai dacă încălzirea nu depășește pragul de 1,8°C. Ei au avertizat că este incertă capacitatea naturii de a stoca carbon și că aceasta s-ar diminua pe măsură ce planeta se încălzește.

„Nimeni nu poate citi acest raport și să ajungă la o altă concluzie”

Surangel Whipps Jr, președintele statului Palau, care găzduiește în această săptămână o reuniune a țărilor din Pacific pe teme de securitate și climă, a declarat că raportul reprezintă „un moment de răscruce pentru planetă”.

„Este greu să supraestimăm profunzimea emoțiilor pe care le avem noi, cei care trăim în prima linie, după ce am luptat atât de mult pentru ca limita de 1,5°C să fie pusă în centrul Acordului de la Paris”, a declarat Whipps.

„Trebuie să vedem o creștere urgentă și fără precedent a voinței politice și a investițiilor într-un viitor sigur din punct de vedere climatic. Nimeni nu poate citi acest raport și să ajungă la o altă concluzie”, a subliniat el.

Palau, un stat insular din Pacificul de Vest cu o suprafață totală de 459 kilometri pătrați, este una dintre țările amenințate de creșterea nivelului oceanelor. Australia a anunțat încă din 2023 că îi va primi ca „refugiați climatici” pe toți cei 11.000 de locuitori ai Tuvalu, un alt stat insular din Pacific.

Imagine din Tuvalu, Foto: Ashley Cooper / SpecialistStock / SplashdownDirect / Shutterstock Editorial / Profimedia

ONU avertizează că schimbările climatice vor lovi „mai repede” și „mai puternic”

Inger Andersen, directoarea executivă a UNEP, a declarat după publicarea noului raport că viitorul va „aduce multe necunoscute”, dar că valurile extreme de căldură precum cele de vara aceasta demonstrează deja că efectele schimbărilor climatice vor „lovi mai repede, mai puternic și vor dura mai mult”.

„Trebuie să acționăm cu urgență și hotărâre. Fiecare fracțiune de grad pe care reușim să o evităm, fiecare an cu care scurtăm perioada de depășire a pragului și fiecare măsură de adaptare pe care o implementăm va salva vieți, va proteja ecosistemele și va reduce pierderile economice”, le-a declarat ea jurnaliștilor.

Autorii raportului au citat cercetări anterioare care au constatat că limitarea încălzirii la aproximativ 1,8°C ar necesita ca emisiile globale să fie înjumătățite până în 2035.

Ei au afirmat că politicile naționale existente sunt estimate să ducă la o încălzire de cel puțin 2,3°C, însă ar fi în continuare posibil ca încălzirea să fie limitată la sub 2°C dacă țările își respectă angajamentele privind atingerea unor emisii nete zero până la jumătatea secolului.

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