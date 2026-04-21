Un rapper american în ascensiune, inculpat oficial pentru uciderea unei adolescente. Riscă să primească pedeapsa capitală

David Anthony Burke, cunoscut sub numele de scenă D4vd, pus sub acuzare de procuratura din Los Angeles pentru uciderea adolescentei Celeste Rivas. Credit foto: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

D4vd, un tânăr cântăreț de rap aflat în plină ascensiune în SUA, a fost pus oficial sub acuzare luni pentru uciderea unei adolescente americane al cărei cadavru în stare de descompunere a fost găsit în portbagajul unei mașini Tesla înmatriculate pe numele său, la Los Angeles, relatează AFP.

Rapperul în vârstă de 21 de ani riscă închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată sau chiar pedeapsa cu moartea, a precizat procurorul oraşului Los Angeles, Nathan Hochman. Acuzaţia de omor este însoţită de circumstanţe agravante cum ar fi „acte sexuale repetate, acte sexuale obscene şi lubrice cu o persoană cu vârsta sub 14 ani, precum şi mutilarea unui cadavru”.

Cadavrul victimei, o adolescentă pe nume Celeste Rivas, a fost găsit dezmembrat şi în stare de descompunere în portbagajul unei Tesla deţinute de rapperul D4vd (pe numele real David Anthony Burke) la data 8 septembrie 2025.

Adolescenta era dată dispărută de mai multe luni. Originară din comitatul Riverside, la sud-est de Los Angeles, era dată dispărută de la vârsta de 13 ani.

Poliţiştii au descoperit cadavrul după ce au intervenit într-un parc de maşini din Hollywood, la apelul unor angajaţi şi vecini care s-au plâns de un miros insuportabil provenind de la o maşină.

Potrivit anchetatorilor, maşina a stat parcată aproape o lună într-un cartier de lux al oraşului, nu departe de un restaurant Tesla deschis recent de Elon Musk, înainte de a fi tractată la parcul auto.

Oribila crimă a suscitat mult interes în Statele Unite, mai ales că muzica lui D4vd începuse să fie cunoscută.

Tânărul a devenit celebru în 2022, după ce piesa sa „Romantic Homicide” a cunoscut un succes fulminant pe TikTok.