Un renumit bancher elvețian care a dat mită de peste 100 de milioane de dolari a primit o pedeapsă cu suspendare

Un fost partener al băncii private elvețiene „Mirabaud & Cie”, care a condus cândva organizația de lobby a sectorului bancar elvețian, a recunoscut că a plătit zeci de milioane de dolari sub formă de mită. Marți, el a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare, transmite Reuters.

Procurorii federali elvețieni susțin că fostul partener Pierre Mirabaud a efectuat sute de plăți, în valoare totală de 82,3 milioane de franci elvețieni (101,7 milioane de dolari), către un oficial al guvernului kuweitian între 2000 și 2012, în schimbul aducerii la bancă a unor afaceri în valoare de 595,2 milioane de dolari.

„Era conștient de riscul asociat acestor plăți și a acceptat posibilele consecințe în cazul în care acest risc s-ar fi materializat”, se arată în document despre Mirabaud, acum în vârstă de 77 de ani. El a condus Asociația Bancherilor Elvețieni din 2003 până în 2009.

Procedurile judiciare de la Tribunalul Penal Federal din Bellinzona au durat doar o jumătate de zi.

Bancherul susține că prețuiește „principiile responsabilității”

Mirabaud, care s-a retras de la bancă în 2009 și a continuat să lucreze în calitate de consultant până în 2012, a admis principalele fapte din dosarul privind corupția și spălarea banilor.

Saverio Lembo, avocatul său, a declarat că pedeapsa de doi ani cu suspendare reflectă cooperarea lui Mirabaud cu autoritățile pe parcursul îndelungatei anchete.

„Acum acceptă consecințele acțiunilor sale, în conformitate cu principiile responsabilității individuale, pe care le prețuiește”, a declarat Lembo. Banca, care nu a fost parte în acest dosar, a refuzat să comenteze.

Oficialul kuweitian, care între timp a decedat, a fost condamnat în lipsă în Kuweit pentru corupție și delapidarea banilor publici.

Logoul băncii Mirabaud deasupra unei sucursale din Zurich, FOTO: Fabrice Coffrini / AFP / Profimedia

Cum a scăpat bancherul elvețian cu o pedeapsă cu suspendare

În Elveția, corupția și spălarea banilor pot fi sancționate cu amendă sau cu o pedeapsă cu închisoarea de până la cinci ani.

Procurorii au solicitat însă în cazul lui Mirabaud doar 24 de luni de detenție, invocând vârsta lui Mirabaud, lipsa unor condamnări anterioare și cooperarea sa cu anchetatorii.

În general, pedepsele sunt pronunțate cu suspendare în Elveția dacă nu se consideră că există riscul ca infracțiunea să fie repetată.

Banca Mirabaud, fondată în 1819 la Geneva, este una dintre cele mai vechi bănci private din Elveția și este condusă în prezent de cea de-a șaptea generație a familiei fondatoare.

Nereguli majore descoperite la bancă

FINMA, autoritatea elvețiană de supraveghere a pieței financiare, a declarat în 2024 că a confiscat 12,7 milioane de franci reprezentând profituri obținute ilegal de la bancă, în urma unor încălcări ale legislației privind piețele financiare și a obligațiilor acesteia în materie de combatere a spălării banilor.

Autoritatea de supraveghere a precizat că ancheta sa a vizat relații de afaceri care, la un moment dat, reprezentau aproape 10% din totalul activelor administrate de bancă și care aveau legătură cu un om de afaceri acuzat de evaziune fiscală, care între timp a decedat. FINMA nu a dezvăluit identitatea niciuneia dintre persoanele implicate.

Mirabaud a declarat la momentul respectiv că a cooperat pe deplin pentru a ajuta FINMA să soluționeze cazul, despre care banca a spus că „închide un capitol din trecut”.