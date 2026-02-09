Un reper de siguranță în neurochirurgie: Dr. Dorin Bică – Spitalul Memorial Băneasa, acreditat SRC Master Surgeon

Într-un context medical în care performanța nu mai este definită doar de experiența individuală, ci și de validarea externă a rezultatelor, acreditările internaționale devin un reper important pentru pacienți. În neurochirurgie, una dintre cele mai exigente astfel de certificări este SRC Master Surgeon, o acreditare care evaluează obiectiv calitatea actului chirurgical și siguranța pacientului.

Recent, Dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie în cadrul Spitalului Memorial Băneasa, supraspecializat în chirurgia tumorală vasculară cerebrală și spinală, a obținut această acreditare internațională, confirmând respectarea celor mai riguroase standarde de practică medicală, monitorizate independent.

Ce este acreditarea SRC Master Surgeon

SRC (Surgical Review Corporation) este o organizație internațională independentă care evaluează activitatea chirurgicală pe baza unor criterii clare, măsurabile și standardizate. Acreditarea de tip Master Surgeon nu este un titlu onorific, ci rezultatul unei analize detaliate a activității clinice reale.

“Pentru mine, această acreditare reprezintă confirmarea faptului că activitatea mea chirurgicală a fost evaluată extern și considerată conformă cu cele mai stricte standarde de calitate și siguranță. Pentru pacienți, ea înseamnă o garanție suplimentară că deciziile și intervențiile sunt atent monitorizate”, explică Dr. Dorin Bică.

Ce presupune concret evaluarea unui chirurg

Procesul de acreditare SRC presupune, în primul rând, un volum minim de activitate, respectiv cel puțin 150 de intervenții chirurgicale anual. Însă cantitatea este doar punctul de plecare.

Dosarele pacienților sunt anonimizate și analizate de evaluatori independenți, care urmăresc întregul traseu medical: indicația chirurgicală, modul de realizare a intervenției, rezultatele, complicațiile și monitorizarea postoperatorie pe termen mediu și lung.

Un element esențial îl reprezintă analiza cazurilor cu complicații și modul în care acestea au fost gestionate. “Acreditarea nu evaluează doar succesul, ci și capacitatea de a lua decizii corecte în situații dificile”, subliniază medicul.

O acreditare dinamică, nu un titlu definitiv

Un aspect important pentru pacienți este faptul că statutul de SRC Master Surgeon nu este permanent. Există mecanisme de reevaluare periodică, iar menținerea acreditării depinde de respectarea continuă a standardelor.

În plus, după obținerea acreditării, pacienții sunt monitorizați prospectiv, iar datele anonimizate contribuie la evaluarea continuă a performanței. În cazul în care criteriile nu mai sunt îndeplinite, acreditarea poate fi retrasă.

Ce câștigă pacientul, în mod real

Dincolo de titulatură, acreditarea SRC se traduce în beneficii concrete pentru pacient. În primul rând, un nivel suplimentar de siguranță, rezultat din respectarea unor protocoale validate internațional. În al doilea rând, o atenție deosebită acordată indicației chirurgicale – intervenția este recomandată doar atunci când beneficiul este clar justificat.

“Există situații în care decizia corectă nu este operația, ci tratamentul conservator sau monitorizarea. Respectarea acestui principiu face parte din standardele SRC”, explică Dr. Bică.

Și nu în ultimul rând, pacientul are certitudinea că rezultatele și eventualele complicații nu sunt ignorate, ci analizate sistematic pentru îmbunătățirea continuă a actului medical.

Acreditarea chirurgului și rolul spitalului

Deși acreditarea este una individuală, evaluarea nu poate fi separată de mediul în care chirurgul își desfășoară activitatea. Traseul pacientului, accesul la investigații, condițiile de siguranță intraoperatorie și monitorizarea postoperatorie fac parte din contextul analizat.

Activitatea medicului Dorin Bică se desfășoară în cadrul Spitalului Memorial Băneasa, unde infrastructura medicală, echipele multidisciplinare și protocoalele clinice susțin aplicarea standardelor internaționale de siguranță și calitate în neurochirurgie.

Un reper suplimentar de încredere

Statutul de SRC Master Surgeon poate fi verificat independent pe platformele oficiale ale organizației care acordă certificarea. Informațiile publice confirmă existența acreditării și aria de competență, fără a expune date confidențiale ale pacienților.

“Acreditarea contează doar în măsura în care le oferă pacienților o garanție suplimentară că deciziile chirurgicale sunt luate responsabil, transparent și exclusiv în interesul lor”, rezumă Dr. Dorin Bică.

Într-un domeniu complex precum neurochirurgia, validarea externă internațională a actului medical devine astfel unul dintre cele mai importante repere pentru pacienții care caută nu doar experiență, ci și standarde dovedite de siguranță și performanță.

Articol susținut de Spitalul Memorial