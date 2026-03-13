Din martie, inflația va depăși 10%, avertizează o mare bancă

Rata inflației din România și-a redus creșterea la 9,3% în februarie, conform așteptărilor. Având în vedere situația actuală a pieței energetice, inflația va depăși 10% începând cu luna martie, arată o notă transmisă vineri de ING Bank și asumată de economistul șef al băncii, Valentin Tătaru.

Situația pe scurt

Inflația prețurilor la alimente și servicii a fost în conformitate cu așteptările noastre, fiind de 7,8%, respectiv 11,3% față de anul precedent, scriu Valentin Tătaru, alături de Ștefan Posea, economist în cadrul ING. Inflația prețurilor la alimente nealimentare a fost puțin mai mare decât se anticipase, ajungând la 9,4%, în principal datorită creșterilor prețurilor la combustibili și tutun.

Inflația în servicii rămâne oarecum stagnantă, deși tendința se atenuează treptat. Datele salariale de astăzi susțin această opinie: creșterea salariilor medii anuale a încetinit la 3,6% în ianuarie, un nivel asociat de obicei cu condițiile de recesiune, arată cei doi bancheri.

Opinia ING, exprimată și anterior, era că inflația va oscila între 9% și 10% până în vară, apoi va scădea mai vizibil pe măsură ce efectele creșterilor de taxe de anul trecut și ale liberalizării pieței energiei electrice se vor disipa.

Noul șoc petrolier va amâna discuțiile din BNR despre relaxarea politicii monetare până la sfârșitul verii sau chiar toamna

Apariția unui nou conflict geopolitic – fără o finalitate clară – sugerează acum o presiune ascendentă suplimentară în valorile din martie-aprilie, în principal prin creșterea prețurilor petrolului. Acest lucru ar împinge temporar inflația generală la peste 10,0%.

Acest nou șoc petrolier va amâna probabil orice discuții despre relaxarea politicii monetare până la sfârșitul verii sau chiar toamna, mai spune documentul citat.

Avem o presiune economică tot mai mare și probabilitatea unei noi contracții trimestriale a PIB-ului

Carburanții s-au scumpit din nou vineri dimineață, cu 9 bani pe litru, iar în unele benzinării motorina standard, cel mai folosit sortiment din România, a depășit bariera de 9 lei.

Datele slabe privind vânzările cu amănuntul și producția industrială din ianuarie, combinate cu creșterea inflației pe termen scurt, indică o presiune economică tot mai mare și probabilitatea unei noi contracții trimestriale a PIB-ului.

Concluzia economistului șef al ING Bank este validată și de opinia transmisă în această dimineață HotNews de Florian Libocor, economist șef al BRD, care vorbește tot despre probabilitatea ridicată a unei recesiuni.

„Acum câteva săptămâni, cifra inflației de astăzi ar fi putut fi interpretată ca o surpriză ușor pozitivă. În contextul actual, însă, este puțin probabil să atragă prea multă atenție. Recenta creștere a prețurilor petrolului – și efectele mai ample pe care le declanșează în întreaga economie – are potențialul de a modifica semnificativ perspectivele inflației. Având în vedere prețurile petrolului la nivelurile actuale, atingerea unei rate a inflației sub 5% până la sfârșitul anului pare destul de puțin probabilă”, se mai arată în nota ING Bank.