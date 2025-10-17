Un republican de top susține că riscă să fie concediați „80% dintre angajații” instituției care gestionează armele nucleare ale SUA

Congresul SUA nu a reușit să adopte proiectul pentru ieșirea guvernului federal din „shutdown”. Credit: Volodymyr Tverdokhlib / Alamy / Profimedia

Închiderea guvernului federal al SUA ar putea forța concedierea a celor mai mulți dintre angajații din instituția care administrează armele nucleare ale națiunii, susține președintele Comisiei pentru servicii armate din Camera Reprezentanților, potrivit AFP.

„Am fost informați aseară, Administrația Națională pentru Securitate Nucleară (NNSA) – grupul care gestionează și administrează stocul nostru nuclear, că fondurile reportate pe care le-au folosit sunt pe cale să se epuizeze”, a declarat congresmenul republican Mike Rogers.

„Vor trebui să îi concedieze pe 80% dintre angajații lor”, a adăugat oficialul.

Se preconizează că guvernul federal va fi în paralizie bugetară, sau „shutdown”, și la începutul săptămânii viitoare, iar la orizont nu se întrevede un sfârșit pentru această situație, în condițiile în care încercarea Senatului de a adopta proiectul republican de redeschidere a guvernului a eșuat joi pentru a 10-a oară.

Este neclar dacă Rogers se referea la un concediu temporar forțat pentru perioada „shutdown-ului” sau la concedieri permanente.

Pe de altă parte, congresmenul a adăugat: „Aceștia nu sunt angajați care vrei să se ducă acasă. Administrează și gestionează un activ foarte important pentru noi. Trebuie să fie la muncă și să fie plătiți”.

SUA are stoc de 5.177 de focoase nucleare, dintre care aproximativ 1.770 sunt desfășurate, potrivit organizației non-profit pentru securitate globală Bulletin of the Atomic Scientists.

NNSA este responsabilă de proiectarea, fabricarea, întreținerea și securizarea armelor. Are mai puțin de 2.000 de angajați federali, care supraveghează aproximativ 60.000 de angajați contractuali.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat joi pentru USA Today, într-un interviu despre efectele pe care le are închiderea guvernului asupra NNSA, că, „începând de săptămâna viitoare, va trebui să concediem zeci de mii… de lucrători care sunt esențiali pentru securitatea noastră națională”.

Potrivit cotidianului, personalul instituției a fost informat că ar putea fi dispuse concedii forțate fără plată începând chiar de vineri.