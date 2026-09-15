Un republican încearcă destituirea lui Pete Hegseth de la vârful Pentagonului

Thomas Massie, republican din Camera Reprezentanților, a depus articole de impeachment împotriva lui Pete Hegseth, pe care îl acuză de abuz în funcție prin punerea în aplicare a unui ordin de operații militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

Moțiunea de „impeachment”, sau punere sub acuzare, are șanse minime să treacă, dar procedura inițiată de republicanul din Kentucky ar putea forța un vot în Camera Reprezentanților într-o perioadă în care unii dintre colegii săi de partid se pregătesc să plece din Washington înainte de alegerile intermediare din noiembrie, explică Reuters.

Massie a depus documentul cu statut prioritar, ceea ce înseamnă că deputații americani trebuie să îl examineze în termen de două zile legislative.

„Întregul Departament este unit în jurul viziunii Secretarului și va continua să lucreze pentru a-i pune pe luptătorii noștri și America pe primul loc”, a afirmat un purtător de cuvânt al Pentagonului, într-o declarație transmisă Reuters prin e-mail.

Massie, un critic vocal al războiului împotriva Iranului și al ajutorului acordat Israelului, nu candidează pentru un nou mandat. El a pierdut alegerile primare din luna mai în fața unui candidat susținut de președintele republican Donald Trump, după ce l-a înfuriat pe acesta inițiind demersuri pentru desecretizarea unor documente ale Departamentului de Justiție legate de infractor sexual defunct Jeffrey Epstein.

Massie a fost învins de Ed Gallrein, un fost membru al forțelor speciale Navy SEAL, susținut de Trump și sprijinit prin cheltuieli masive ale unor grupuri pro-Israel.

Thomas Massie, discutând cu reporterii la Washington, după ce a depus rezoluția de impeachment, luni, Credit: Francis Chung/POLITICO / AP / Profimedia

Cum funcționează procedura de impeachment

Constituția conferă Congresului puterea de a iniția proceduri de punere sub acuzare (impeach) a oficialilor federali, pentru trădare, luare de mită și „alte infracțiuni și abateri grave”, conform guvernului american.

Un oficial poate fi pus sub acuzare (impeached) de Camera Reprezentanților printr-un vot cu o majoritate simplă. Apoi, Senatul fie îl achită, fie îl condamnă, printr-un vot cu o majoritate de două treimi, și îl destituie din funcție.

De o astfel de procedură a fost vizat și Donald Trump, singurul președinte din istoria Statelor Unite care a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților de două ori, potrivit NBC News. Niciunul dintre cazuri nu a dus la o destituire din funcție.

În ianuarie 2021, cu câteva zile înainte de a-și încheia oficial primul mandat prezidențial, Camera Reprezentanților l-a pus sub acuzare pentru „incitare la insurecție”, după violențele de la Capitoliu. Ulterior, Senatul l-a achitat.

În decembrie 2019, Camera Reprezentanților îl pusese sub acuzare pentru abuz de putere și obstrucționarea Congresului, pe fondul acuzațiilor că a folosit pârghii guvernamentale pentru a solicita implicarea Ucrainei în campania electorală americană prin investigații care să îi discrediteze rivalii politici democrați, potrivit The New York Times. Trump a fost achitat de Senat și atunci.

Înaintea lui Trump, doar doi președinți mai fuseseră puși sub acuzare de Camera Reprezentanților, Andrew Johnson, în 1868, și Bill Clinton, în 1998. Amândoi au fost achitați de Sena