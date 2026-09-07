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Volker Turk, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia
Actualitate

„Un risc existențial pentru omenire”. Avertismentul ONU despre Inteligența Artificială avansată

Viorela Marin
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Luni a avut loc o reacție a Înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, care a cerut elaborarea rapidă a unor reguli internaționale pentru controlul și securitatea acestei tehnologii.

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