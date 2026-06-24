Un roi de drone „în formă de meduză”. Imaginea văzută de pilotul avionului F-15 doborât din Iran sugerează un lucru neașteptat

Imagine publicată de Gărzile Revoluționare ale Iranului cu resturile aeronavei F-15E care a fost doborâtă vineri, 3 aprilie 2026, în Iran. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Mai multe drone interconectate și mișcându-se ca un singur corp, cu drone mai mici sub cele mai mari, ca niște picioare” – este ceea ce susține că a văzut pilotul american doborât în Iran în timpul celei mai intense faze a războiului, potrivit CNN.

Pilotul american salvat de forțele speciale după ce avionul său a fost doborât deasupra Iranului în luna aprilie a descris o priveliște șocantă văzută înainte de a se catapulta din aeronavă: mai multe drone iraniene care se mișcau unitar, într-o formațiune ce semăna cu o meduză, au declarat pentru CNN mai multe surse familiarizate cu acest caz.

Pilotul avionului F-15 a relatat aceste lucruri în timpul unei ședințe de debriefing cu serviciile de informații după incident.

„Un nivel de progres alarmant”

Mărturia a declanșat imediat o furtună de dezbateri în cadrul comunității de informații americane, care nu a fost încă rezolvată, scrie CNN.

Dacă pilotul a văzut într-adevăr ceea ce a descris – o formațiune de drone care se mișcau la unison – asta ar însemna că Iranul a atins un nivel de progres alarmant în tehnologia aparatelor fără pilot.

„Mai multe drone interconectate și mișcându-se ca un singur corp, cu drone mai mici sub cele mai mari, ca niște picioare”, a declarat pentru CNN una dintre sursele familiarizate cu relatarea pilotului.

O altă sursă a declarat pentru CNN că pilotul a descris că a fost martorul unui „câmp minat de drone” în aer.

Deși cauza exactă a doborârii avionului F-15 este încă în curs de investigare, relatările inițiale indicau că era posibil ca roiul de drone să fi permis, într-un fel, Iranului să doboare avionul american, potrivit a două dintre surse.

O misiune dramatică de salvare

Avionul F-15 avea un echipaj format din două persoane – un pilot și un ofițer responsabil cu sistemul de armament. Forțele americane au lansat imediat operațiuni de căutare și salvare.

Pilotul a fost salvat la câteva ore după ce s-a catapultat din avion, în timp ce ofițerul responsabil cu sistemele de armament a reușit să se ascundă într-o zonă muntoasă, înainte de a fi și el salvat.

Nu este clar dacă și ofițerul responsabil cu sistemele de armament a văzut formația de drone.

O a doua aeronavă, un A-10, a fost doborâtă în timpul operațiunii de salvare, dar pilotul respectiv a reușit să se catapulteze în siguranță în afara spațiului aerian iranian.

Serviciile de informații analizează mărturia

Oficialii serviciilor de informații americane au avut opinii divergente cu privire la modul de interpretare a descrierii făcute de pilotul avionului F-15 și la capacitatea acestuia de a relata incidentul în mod clar.

În primul rând, acesta a suferit o comoție cerebrală în urma prăbușirii.

Apoi, a fost pentru a doua oară când acest pilot a fost doborât în timpul războiului cu Iranul. El s-a aflat printre piloții doborâți accidental de forțele kuweitiene la începutul conflictului, potrivit a două dintre surse.

Cine are o astfel de tehnologie?

Întrebările privind programul de drone al Iranului apar în contextul în care SUA și Teheranul negociază un acord care ar pune capăt războiului cu Iranul, după armistițiul semnat săptămâna trecută.

Aceste discuții să se concentreze asupra programului nuclear al Iranului, deși ambele părți au ridicat o gamă largă de probleme.

Deși capacitatea specifică a dronelor descrisă de pilot nu era cunoscută de agențiile de informații americane, există o serie de rapoarte care indică faptul că Iranul a primit asistență din partea Chinei și Rusiei pentru dezvoltarea tehnologiei.

În general, o rețea interconectată de drone permite unui operator să comande mai multe drone simultan.

Se crede că și alte țări – Rusia și China – dispun de această capacitate. Orice evoluție a programului deja sofisticat al Iranului în domeniul războiului cu drone ar constitui un motiv de îngrijorare pentru forțele americane și aliații săi din regiune.

Rețeaua interconectată ar putea fi, de asemenea, utilizată teoretic pentru a asigura conectivitate la internet în zone îndepărtate, lipsite de infrastructură existentă, a remarcat un oficial american – în teorie, o funcție inofensivă.

Iranul și-a folosit în mod agresiv dronele de atac ca armă asimetrică în timpul conflictului care a durat câteva săptămâni împotriva forțelor americane și israeliene, precum și a țărilor vecine din Golf.

Observațiile experților

Brett Velicovich, expert în drone și fondator al companiei Powerus, a declarat pentru New York Post că regimul iranian a alocat resurse semnificative pentru consolidarea programului său de drone – astfel încât să poată contracara tehnologia convențională de luptă a rivalilor săi.

„Se adaptează mai repede decât noi”, a declarat Velicovich.

Velicovich a mai spus că este posibil ca pilotul rănit să nu fi văzut clar atunci când a observat roiul, dar a adăugat că ceea ce a văzut ar fi putut fi o așa-numită dronă care joacă rolul de „navă-mamă”.

Navele-mamă, a explicat Velicovich, sunt drone de mari dimensiuni capabile să transmită comunicații sau ordine către alte drone conectate la ele. Navele-mamă reprezintă „o metodă relativ obișnuită de război” în zone de conflict precum Ucraina, a adăugat el.

Nava-mamă se ridică la o înălțime mare pentru a oferi o vedere de ansamblu, uneori fiind conectată la un cablu de legătură, „apoi, dacă observă ceva ieșit din comun, va lansa o dronă mai mică, cum ar fi o dronă cu vedere la prima persoană (FPV), pentru a efectua atacuri” sau drone de supraveghere pentru a evalua terenul.