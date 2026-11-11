Un român aduce 5 milioane EUR pentru antreprenorii romi, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) a semnat un împrumut de 5 milioane EUR cu REDI Fund, fondul de investiții creat de rețeaua REDI, fondată de chimistul român Petrică Dulgheru, bani care vor fi transformați în microcredite pentru antreprenori romi și afaceri care angajează romi din România, Republica Moldova, Albania și Kosovo, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

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