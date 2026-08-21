Un șarpe pe nume Jodie Foster a primit un tratament revoluționar împotriva cancerului folosit de obicei pentru oameni

Un piton de 4,5 metri este considerat primul șarpe din lume căruia i s-a administrat un tratament inovator împotriva cancerului, care îi salvează viața și care este utilizat în mod obișnuit la oameni, scrie ziarul britanic The Guardian.

Pitonul de 50 kg, numit Jodie Foster după vedeta de la Hollywood, tocmai a împlinit 23 de ani și trăiește la grădina zoologică din Chester din Marea Britanie. Îngrijitorii au început să-și facă griji că ar putea fi bolnav când a început să mănânce mai puțin și să petreacă mai mult timp inactiv în habitatul său.

Femela-piton a fost diagnosticată cu un fibrosarcom – o tumoare malignă – la maxilar, care a fost îndepărtată chirurgical, dar care a reapărut ulterior și a început să-i invadeze osul maxilarului.

Având viața în pericol, a fost supusă unei electrochimioterapii. Acum, la câteva luni după procedură, se spune că mănâncă normal și că „și-a recăpătat veselia și energia obișnuite”, menționează sursa citată.

Electrochimioterapia combină medicamentul anticanceros bleomicină cu o serie de impulsuri electrice atent controlate, aplicate direct la nivelul tumorii. Impulsurile cresc temporar permeabilitatea celulelor canceroase, permițând medicamentului să pătrundă mai eficient, scrie The Guardian.

În timpul interveției, dată fiind dimensiunea șarpelui, medicii au fost nevoiți să apeleze la două mese de operație.