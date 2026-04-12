Un sat elvețian oprește proiectul de construire a unei moschei

Localnicii s-au opus vehement, iar comunitatea albaneză-islamică care voia să construiască moscheea a anunțat că renunță pentru moment la proiect pentru a evita alte tensiuni, potrivit publicației Le News

Planurile de construire a unei moschei în locul unei clădiri istorice tradiționale din satul Siebnen, cantonul Schwyz, centrul Elveției, au fost abandonate în urma valurilor de opoziție din partea localnicilor, a relatat radioul public SRF.

Comunitatea albaneză-islamică voia să transforme clădirea istorică Läufferhaus, situată în centrul satului, într-un lăcaș de rugăciune pentru musulmanii din zonă. Dar planurile au întâmpinat rezistență din partea localnicilor.

„Nu vrem să divizăm populația”, a declarat Sinan Sadriu, președintele asociației locale, pentru SRF.

În schimb, acesta a spus că va iniția discuții cu autoritățile municipale pentru a căuta locații alternative.

Planurile au stârnit o reacție rapidă. Filiala locală a Partidului Popular Elvețian (UDC/SVP) a strâns aproximativ 5.000 de semnături împotriva planului – un număr impresionant într-o comunitate mică.

Locuitorii și-au exprimat îngrijorarea că un astfel de proiect ar altera arhitectura satului.

„Nu are ce căuta în centrul satului”, a spus un vânzător, al cărui magazin se află vizavi de locul propus.

Motiv de dispute locale

Acest caz nu este unul izolat. În toată Elveția, proiectele de construire a unor moschei au devenit din ce în ce mai des motive de conflict cu opoziția locală.

În St. Gallen, vecină cu Germania, planurile privind construirea unei moschei de mari dimensiuni, în valoare de câteva milioane de franci, au stârnit controverse.

În Wittigkofen, o suburbie a orașului Berna, locuitorii au protestat împotriva propunerii de a amenaja o sală de rugăciune musulmană într-un centru comunitar aflat în proprietatea bisericii.

Disputa a luat uneori o altă turnură, angajații bisericii fiind, potrivit relatărilor, ținta unor amenințări și abuzuri.

Cei care sunt împotrivă își formulează adesea obiecțiile în termeni culturali. Unii locuitori spun că se simt neliniștiți în fața unor practici religioase necunoscute, alții susțin că astfel de proiecte nu se potrivesc cu tradițiile locale.

Susținătorii, la rândul lor, subliniază prezența tot mai mare a comunităților musulmane și integrarea acestora în societatea elvețiană.

Aceste dispute scot în evidență o tensiune mai amplă: între o țară care a devenit tot mai diversă în ultimele decenii și comunitățile care rămân reticente față de ce nu cunosc, notează Le News.