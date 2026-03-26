Un serial apreciat anulat de Netflix s-a întors cu un nou capitol la unul din marii rivali

Serialul „Daredevil” a fost difuzat de Netflix timp de trei sezoane între 2015 și 2018, înainte de a fi anulat în mod controversat de platforma americană de streaming. Acum, s-a întors cu volumul doi al „Renașterii” pe Disney+.

Puține seriale din ultimul deceniu au avut o poveste atât de tumultoasă precum „Daredevil”, care se învârte în jurul lui Matt Murdoch – un avocat orb ce în timpul zilei luptă în instanță, iar pe timp de noapte e un justițiar mascat care luptă împotriva infracționaliății.

La fel ca Bruce Wayne și al său Batman, Daredevil (numele de justițiar al lui Murdoch) e un personaj ce provine din universul benzilor desenate. Dacă Batman e un personaj din Universul DC al benzilor desenate, Daredevil e al marilor rivali de la Marvel.

Comparațiile între cele două personaje au persistat de-a lungul anilor, chiar dacă regretatul Stan Lee, „părintele” benzilor desenate Marvel, a negat mereu că s-ar fi inspirat cu Daredevil de la alții și a subliniat diferențele față față de Batman.

Cert este că directorii de la Netflix și-au dorit atât de mult să facă un serial „Daredevil” încât în 2013 a comandat unul de la Disney, gigantul divertismentului care deține franciza Marvel. Era anul în care în cinematografe apărea filmul „Iron Man” cu Robert Downey Jr. și Gwyneth Paltrow, despre care se consideră că a dat startul la „perioada de aur” a filmelor cu supereroi.

Charlie Cox (stânga) și Vincent D’Onofrio, actorii principali din serialul „Daredevil”, FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Anularea serialului „Daredevil” de către Netflix, un mister până în ziua de azi

Pariul făcut la momentul respectiv de directorii Netflix a fost unul reușit și ar putea fi numit chiar vizionar, având în vedere succesul uriaș de care s-au bucurat în anii care au urmat producțiile cu supereroi.

Difuzat în streaming în timp ce lungmetrajele Marvel și DC încasau miliarde de dolari în cinematografe, serialul „Daredevil” a avut parte de o primire călduroasă atât din partea abonaților Netflix, cât și a criticilor de film. Cele 3 sezoane ale sale au avut pe rând rate ale aprobării de 99%, 81% și 97% din partea criticilor pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Per total, s-a încheiat în octombrie 2018 cu un scor mediu de 92%.

Pe IMDb are o notă medie de 8,6 / 10 din peste 500.000 de evaluări din partea spectatorilor. O parte a succesului s-a datorat și faptului că, la fel ca Batman, nu e o producție tradițională cu supereroi și superputerile lor fantastice, ci e mai „ancorat” în realitate (în lipsa unui termen mai bun). Seria a fost atât de apreciată încât Netflix a lansat în 2017 și o miniserie „spin-off” numită „The Defenders”.

Drept urmare, anunțul din 2018 al Netflix că a decis să anuleze „Daredevil” a venit ca un șoc total pentru fani. La fel ca în aproape toate situațiile de genul, directorii Netflix nu au explicat motivele din spatele deciziei.

Unii au speculat că hotărârea a fost luată din cauza faptului că ratingurile pentru „Daredevil” au scăzut în sezonul 3, deși asta nu e deloc clar încât Netflix nu publica încă la momentul respectiv date privind numărul de vizionări pentru filmele și serialele sale.

Serialul „Daredevil” s-a întors „acasă” pe Disney+

Cert este că, la trei ani după ce serialul a fost anulat de Netflix, Disney a intrat pe fir, și-a luat înapoi drepturile pentru personaj, și a dat undă verde unei continuări. Noua serie numită „Daredevil: Renașterea”, a fost unul dintre primele seriale Marvel comandate de Disney după lansarea platformei sale de streaming Disney+ în noiembrie 2019 în Statele Unite.

Lansat în 2025, noul capitol al „Daredevil” a reluat firul poveștii de acolo unde s-a terminat primul serial de pe Netflix și i-a convins pe actorii Charlie Cox (Matt Murdoch / Daredevil) și Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk / Kingpin) să se întoarcă în rolurile originale. Alături de aceștia au revenit pentru „Renaștere” și alți actori din seria originală precum Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Jon Bernthal și Ayelet Zurer.

Primele două episoade lansate concomitent în martie 2025 au stabilit un record de audiență pentru Disney+ până în momentul respectiv al anului, cu peste 7,5 milioane de vizionări în primele 5 zile de la premieră.

Criticii nu au fost chiar atât de entuziaști, primul sezon al „Daredevil: Renașterea” având o rată a aprobării din partea lor de 87% pe Rotten Tomatoes. Sezonul 2, care a avut premiera miercuri, 25 martie, pe Disney+ are un scor de 94%. Per total, ambele sezoane au o notă medie de 8 / 10 pe IMDb.

„În sezonul 2, primarul Wilson Fisk conduce cu mână de fier New York-ul și îl vânează pe inamicul public numărul unu, justițiarul din Hell’s Kitchen cunoscut sub numele de Daredevil. Dar sub masca cu coarne, Matt Murdock ripostează din umbră pentru a distruge imperiul corupt al lui Kingpin și a-și recupera orașul natal. Rezistă. Revoltă-te. Reconstruiește”, notează descrierea oficială publicată de Disney+ pentru serial.

Un nou episod urmează să apară în fiecare miercuri, iar serialul original „Daredevil” poate fi văzut la rândul său acum pe Disney+, după ce gigantul american al divertismentului a luat înapoi drepturile pentru personajul Marvel.

