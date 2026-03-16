Prosumatorii s-au adaptat după schimbările anunțate în legislație. Un șef din ANRE anunță un „lucru foarte îmbucurător”

„Vedem o creștere foarte mare a numărului celor care sunt prosumatori și își instalează capacități de stocare”, a declarat vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, Gabriel Andronache.

Pentru prosumatori, va deveni mult mai rentabil să instaleze baterii și să consume acasă cât mai multă energie produsă de panourile fotovoltaice, decât să o livreze în rețea. Asta deoarece legislația din sectorul prosumatorilor se va schimba, iar aceștia vor trebui să plătească dezechilibrele pe care le produc sistemului energetic prin introducerea energiei în rețea.

„Am constatat că în decembrie am atins pragul de 297.000 de prosumatori și un lucru care este foarte, foarte îmbucurător: avem 66.000 de prosumatori care au capacități instalate în stocare. Vedem o creștere foarte mare a numărului celor care sunt prosumatori și își instalează capacități de stocare”, a spus Andronache, în cadrul conferinței Focus Energetic.

El a precizat că, în luna decembrie, 7.000 de prosumatori și-au instalat capacități de producție și 10.000 de prosumatori și-au instalat baterii de stocare.

„Prosumatorii și-au dat seama că cel mai important este să-și monteze capacitate de stocare, mai ales că prețul bateriilor a scăzut cu 20% față de acum 13 ani”, a continuat reprezentantul ANRE.

Capacitatea totală a prosumatorilor a ajuns la 3.400 de MW, similară cu cea a marilor parcuri fotovoltaice din România, iar capacitățile de stocare sunt de 600 de MW, la fel ca în cazul marilor parcuri.

Prosumatorii vor plăti dezechilibrele pentru energia livrată în rețea

Legislația care vizează activitatea prosumatorilor din România se va schimba radical, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Energiei.

Prosumatorii primesc noi beneficii, dar, pe de altă parte, vor avea și noi obligații, cea mai importantă fiind plata dezechilibrelor pe care le aduc sistemului energetic național (SEN). Astfel că va deveni mult mai rentabil pentru prosumatori să-și instaleze baterii de stocare.

Ministerul Energiei urmărește să implementeze modificări fundamentale Legii-cadru a energiei electrice și gazelor 123/2012. Una dintre aceste modificări vizează introducerea conceptului de „client activ”, categorie care va include și prosumatorii.

„Clienţii activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare”, se arată în textul proiectului de ordonanță de urgență prin care Ministerul Energiei vrea să modifice Legea 123.