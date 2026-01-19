Legea pentru prosumatori se schimbă radical: sunt câteva avantaje noi, dar apar și obligații suplimentare

Legislația care vizează activitatea prosumatorilor din România se va schimba radical, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Energiei. Prosumatorii primesc noi beneficii, dar, pe de altă parte, vor avea și noi obligații, cea mai importantă fiind plata dezechilibrelor pe care le aduc sistemului energetic național. HotNews.ro a analizat noile prevederi, cu ajutorul organizației nonguvernamentale EFdeN.

În România există peste 280.000 de prosumatori, iar numărul lor este în creștere.

Ministerul Energiei urmărește să implementeze modificări fundamentale Legii-cadru a energiei electrice și gazelor 123/2012. Una dintre acestei modificări vizează introducerea conceptului de „client activ”, categorie care va include și prosumatorii.

„Clienţii activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare”, se arată în textul proiectului de ordonanță de urgență prin care Ministerul Energiei vrea să modifice Legea 123.

În nota de fundamentare se arată că inițiatorii urmăresc „stabilirea unui cadru nou prin care să se amelioreze drepturile și protecția consumatorilor, permițându-le acestora să beneficieze de tranziția energetică, să își decupleze facturile la energie electrică de variațiile prețurilor pe termen scurt de pe piețele energiei, să reechilibreze riscul dintre furnizori și consumatori, iar aceștia din urmă să aibă acces la o gamă largă de oferte, astfel încât să poată alege un contract care corespunde nevoilor proprii”.

Ce sunt dezechilibrele produse de prosumatori și de ce le plătim cu toții în facturi?

În prezent, dezechilibrele pe care le produc prosumatorii sistemului energetic național sunt plătite de toți consumatorii.

Sistemul energetic se află într-o balanță permanentă a cererii și ofertei. „Întrucât energia electrică se deplasează cu viteza luminii, aceasta trebuie consumată în același timp în care este produsă. Stocarea este capabilă să ușureze această provocare, însă nu avem nici pe departe suficientă”, a explicat, pentru HotNews, Victor Gavrilă, managerul proiectului pentru prosumatori EnergiaTa, din cadrul EFdeN.

Pentru ca această balanță să fie menținută e nevoie de predictibilitate: fiecare consumator transmite o estimare a cât urmează să consume (cel mai adesea pe lună, însă dacă sunt consumatori mari, industriali, ei transmit și zilnic), la fel și fiecare producător transmite câtă energie urmează să introducă în rețea.

„Dacă tot fluxul de energie decurge conform așteptărilor, prețul energiei rămâne cel negociat în prealabil. Însă dacă apar diferențe spontane (producții sau consumuri mai mari decât cele preconizate), Transelectrica este arbitrul care se asigură că rețeaua nu pică din vină acestor diferențe. Dacă apare un dezechilibru, Transelectrica intervine pe Piața de Echilibrare, cerând unor producători (ca Hidroelectrica sau centralele pe gaz) să crească sau să scadă producția instantaneu”.

Furnizorii de energie se grupează între ei pentru a-și compensa greșelile de prognoză, dar, dacă la final rămâne un dezechilibru, ei plătesc penalități usturătoare către Transelectrica.

Deși nu vedem o linie numită „dezechilibru” pe facturile noastre, furnizorii includ aceste riscuri și costuri în prețul final al energiei. Cu cât prognozele sunt mai proaste, cu atât factura finală crește.

Până acum, costurile cu dezechilibrele produse de prosumatori erau preluate de furnizori și transferate în facturile tuturor consumatorilor, însă, odată cu modificările inițiate acum, aceste dezechilibre vor fi plătite de către prosumatori.

Astfel, prosumatorii vor fi nevoiți să caute metode de gestionare a energiei evacuate, prin instalarea, din fonduri proprii, a unor sisteme de control al puterii, mai spune Gavrilă.

Prosumatorii vor fi stimulați să consume cât mai mult din producția proprie

Aceste modificări încurajează prosumatorii să consume cât mai mult din ceea ce produc și să livreze în rețea cât mai puțin, pentru a nu plăti sume uriașe pentru aceste dezechilibre.

„Anii trecuți s-a estimat că doar 40% din energia produsă de prosumatori e autoconsumată, deci peste jumătate din aceasta ajungea în rețea. În scopul acesta noi am scris un ghid al creșterii autoconsumului în care explicăm cum pot crește inclusiv economiile, cu accent pe beneficiile responsabilizării, și nu doar pe obligații (energiata.org/ghid)”, mai arată Gavrilă.

Potrivit acestuia, Legea prosumatorului promulgată în 2019 nu a inclus responsabilitatea dezechilibrelor în atribuția prosumatorilor pentru a crea un mediu facil de a deveni prosumator, în condițiile în care atunci se estima apariția unui număr de câteva mii de prosumatori. Însă criză prețurilor la energie după declanșarea războiului din Ucraina a motivat tot mai mulți români să devină prosumatori, iar numărul acestora a depășit 280.000 în prezent.

În proiectul de OUG propus de Ministerul Energiei, apar și drepturi noi pentru prosumatori, potrivit reprezentantului EnergiaTa:

posibilitatea de a se agrega cu alți consumatori ori cu alte puncte de consum pe care le dețin, în scopul de a consuma mai eficient energia evacuată

posibilitatea de a dona această energie altui client (precum spitale, biserici și în special gospodării vulnerabile)

posibilitatea de a avea mai multe contracte de furnizare pentru același punct de consum

să delege către un terț care să îl ajute în toate procesele care vin la pachet cu partajarea energiei – un framework care va da bătăi de cap multor oameni non-tehnici (deci vom vedea tot mai multe entități care vor presta acest serviciu de terț)

să nu li se aplice taxe duble pentru energia stocată

să fie informați de către furnizori cu privire la impactul prețurilor dinamice.

Unele prevederi ale proiectului de OUG se bat cap în cap

Din cauza variației tot mai mari a prețurilor, adiacente cu dezechilibrele, este tot mai dificil pentru furnizori să promită clienților prețuri fixe, astfel OUG-ul introduce o nouă definiție a contractului de furnizare a energiei electrice pe durata determinată și cu prețuri fixe. Aici, în opinia lui Victor Gavrilă, intervine o contradicție:

„Pe de o parte se garantează că prețul trebuie să rămână neschimbat pe durata contractului. Pe de altă parte se spune că pentru un preț fix se poate introduce un element flexibil, precum variații de preț în perioade de vârf și în afara lor, și că este permisă modificarea elementelor reglementate.

La altă pagină se precizează că furnizorii cu peste 200.000 clienți finali în portofoliu au obligația să încheie contracte pe durată determinată de minimum 1 an și cu prețuri fixe – deci clienții care vor să nu fie luați prin surprindere de prețuri dinamice vor avea cel puțin un furnizor cu preț fix, însă după ce definiție va fi acestea? Prima cu garanția că rămâne neschimbat, sau a doua – că pot apărea totuși elemente flexibile? Eu unul nu am înțeles încă asta”.

Consumatorii vulnerabili pot fi ajutați de autoritățile locale sau de prosumatori

Totodată, modificările de legislație permit o protecție mai bună a consumatorilor vulnerabili, adică a celor care nu-și pot plăti facturile.

Aceștia pot primi ca donație o cantitate de energie de la prosumatori. Consiliile locale ale localităților de care aparțin pot adopta măsuri de sprijin financiar, spre exemplu dacă dețin comunități de energie pot oferi cel puțin 10% din energie consumatorilor vulnerabili sau le pot achita facturile pentru a-i proteja de deconectări.

Cum se vor implementa toate aceste modificări? Noua ordonanță prevede că ANRE va veni în următoarele luni cu o legislație secundară de aplicare a acestor prevederi.

„În concluzie, sunt foarte multe modificări (pe care le aduce acest proiect de OUG – n.r.) care reechilibrează responsabilitățile între stakeholderii pieței de energie și responsabilizează cel mai mult ANRE-ul să fie mai activ decât până acum în monitorizare și penalizări – mingea e la ei pentru următoarele 6 luni în care trebuie să pregătească terenul”, a conchis reprezentantul organizației nonguvernamentale.