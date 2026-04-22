Un șir de decese și dispariții misterioase ale unor oameni de știință e anchetat de FBI

Un specialist în fizică nucleară și profesor la Massachusetts Institute of Technology (MIT) a fost împușcat mortal în fața locuinței sale din statul Massachusetts. Un general în retragere al Forțelor Aeriene a dispărut de la domiciliul său din New Mexico. Un inginer aerospațial a dispărut în timpul unei drumeții în Los Angeles, relatează CNN.

Aceștia s-au numărat printre cel puțin 10 persoane implicate în cercetări sensibile din domeniul nuclear și aerospațial din Statele Unite ale Americii care au murit sau au dispărut în ultimii ani, stârnind îngrijorări cu privire la posibile legături între cazuri și alimentând speculațiile online despre existența unor activități îngrijorătoare.

Biroul Federal de Investigații (FBI) afirmă acum că „coordonează efortul de a căuta legături între oamenii de știință dispăruți și cei decedați”, adăugând că „lucrează împreună cu Departamentul Energiei, Departamentul Apărării și cu partenerii noștri din cadrul forțelor de ordine la nivel statal și local pentru a găsi răspunsuri”.

Separat, Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, controlată de republicani, a anunțat luni că va investiga informațiile privind decesele și disparițiile acestor persoane, despre care a spus că aveau acces la informații științifice sensibile.

Aceste relatări „ridică întrebări despre o posibilă legătură sinistră” între decese și dispariții, a transmis comisia într-un comunicat, solicitând informări din partea FBI, a Departamentului Apărării, a Departamentului Energiei și a NASA.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”, NASA a precizat că se „coordonează și cooperează cu agențiile relevante” în legătură cu oamenii de știință.

„În acest moment, nimic legat de NASA nu indică o amenințare la adresa securității naționale”, a declarat Bethany Stevens, purtătoarea de cuvânt a agenției.

Sunt disparițiile și decesele oamenilor de știință o pură coincidență?

Cazurile diferă considerabil în ceea ce privește circumstanțele. Unele implică omucideri nerezolvate, în timp ce altele sunt dispariții fără indicii de crimă. În cel puțin două situații, familiile au indicat existența unor afecțiuni medicale preexistente sau dificultăți personale drept explicații. Autoritățile nu au stabilit până acum nicio legătură între cazuri.

Casa Albă a declarat săptămâna trecută că lucrează la rândul ei cu agențiile federale pentru a investiga eventuale conexiuni între decese și dispariții, iar președintele Donald Trump a vorbit despre „lucruri destul de serioase”, când a fost rugat să comenteze.

„Este foarte puțin probabil ca aceasta să fie o coincidență”, a declarat pentru Fox News James Comer, republican și președinte al comisiei din Camera Reprezentanților. „Congresul este foarte îngrijorat de acest lucru. Comisia noastră face din acest subiect una dintre priorități, deoarece îl considerăm o amenințare la adresa securității naționale”, a subliniat el.

Congresmenul James Walkinshaw, democrat și membru al aceleiași comisii, este de acord că o investigație este justificată, dar a spus că nu este convins că există un motiv coordonat în spatele cazurilor.

„Statele Unite au mii de oameni de știință și experți în domeniul nuclear”, a declarat Walkinshaw pentru CNN. „Nu este genul de program nuclear care ar putea fi afectat semnificativ de un adversar străin prin țintirea a 10 persoane”.

Congresmenul democrat James Walkinshaw, FOTO: CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Circumstanțele disparițiilor și deceselor diferă de la caz la caz

Seria de decese și dispariții misterioase a început în 2023, odată cu moartea lui Michael David Hicks, un om de știință care a lucrat aproape 25 de ani la Laboratorul de Propulsie cu Reacție al NASA (Jet Propulsion Laboratory).

Hicks, în vârstă de 59 de ani, a murit pe 30 iulie 2023. În timpul carierei sale la JPL, s-a specializat în comete și asteroizi, potrivit American Astronomical Society. Cauza morții nu a fost făcută publică.

În anii care au urmat, mai multe persoane legate de JPL au murit sau au dispărut: Frank Maiwald, specialist în cercetare spațială, a murit în Los Angeles în 2024, la 61 de ani. Monica Reza, ingineră aerospațială în vârstă de 60 de ani, a dispărut în timpul unei drumeții într-o pădure din Los Angeles în iunie 2025. Ea a fost directoarea grupului de procesare a materialelor din cadrul laboratorului NASA, potrivit comisiei din Congres.

De asemenea dispărut este și William Neil McCasland, general-maior în retragere al Forțelor Aeriene, care nu a mai fost văzut de când a părăsit locuința sa din Albuquerque, New Mexico, pe 27 februarie, lăsând în urmă telefonul, ochelarii de vedere și dispozitivele electronice. FBI este acum implicat în căutări.

McCasland s-a aflat în centrul unora dintre cele mai avansate cercetări aerospațiale ale Pentagonului și a condus cândva Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene de la baza Wright-Patterson. La câteva luni după dispariția bărbatului de 68 de ani, oficialii nu pot spune unde a plecat, de ce a plecat sau dacă în dispariția sa a fost implicată vreo altă persoană.

Alte două persoane dispărute, Melissa Casias și Anthony Chavez, au lucrat la Laboratorul Național Los Alamos, un important centru de cercetare nucleară din New Mexico.

Casias, în vârstă de 53 de ani, a fost văzută ultima dată mergând pe o autostradă în apropiere de Talpa, New Mexico, în iunie 2025, potrivit poliției statale, după ce își lăsase bunurile acasă și un telefon resetat la setările din fabrică.

Departamentul pentru Siguranță Publică din New Mexico a declarat pentru CNN că există o investigație deschisă privind dispariția ei, dar a adăugat că nu există suspiciuni de crimă.

Clădirea principală a Laboratorului Național de Cercetare din Los Alamos, FOTO: Alex Milan Tracy / Sipa USA / Profimedia

O serie de decese ale unor cercetători din SUA

Speculațiile au fost alimentate în ultimele luni de moartea mai multor oameni de știință renumiți.

Nuno F.G. Loureiro, un profesor de la MIT, a fost împușcat mortal la locuința sa din apropierea orașului Boston în decembrie 2025 de un atacator care a deschis focul și în campusul Universității Brown, ucigând doi studenți. Fizicianul în vârstă de 47 de ani, specializat în fuziune nucleară, a condus Centrul de Știință a Plasmei și Fuziune al MIT, unde urmărea dezvoltarea tehnologiilor de energie curată și alte direcții de cercetare.

Carl Grillmair a fost împușcat mortal la vârsta de 67 de ani la locuința sa din apropiere de Los Angeles, în februarie. Autoritățile au arestat un suspect despre care nu cred că îl cunoștea pe Grillmair. Astrofizicianul a lucrat la California Institute of Technology, a colaborat cu NASA și era cunoscut pentru studiile sale privind căutarea apei pe planete din afara sistemului nostru solar.

Matthew James Sullivan, un fost ofițer în vârstă de 39 de ani al Forțelor Aeriene americane, a murit și el în 2024 înainte de a putea depune mărturie într-un caz federal ca avertizor de integritate privind OZN-urile, a declarat congresmenul Eric Burlison din Missouri, solicitând FBI să investigheze. Necrologul său public nu a precizat cauza morții.

Burlison a declarat însă pentru Fox News că Sullivan s-ar fi sinucis, numind situația suspectă.

„Era programat pentru un interviu. În decurs de două săptămâni, s-a sinucis în mod suspect”, a spus Burlison.

FBI anchetează situația și promite răspunsuri

Președintele Donald Trump a spus că speră ca disparițiile și decesele să fie doar o coincidență.

„Sper că este ceva întâmplător, dar vom ști în următoarea săptămână și jumătate”, a declarat el joi în fața jurnaliștilor, adăugând că a avut recent o întâlnire pe acest subiect.

Casa Albă a refuzat să ofere detalii suplimentare despre întâlnire.

„Casa Albă lucrează activ cu toate agențiile relevante și cu FBI pentru a analiza în mod global toate cazurile și a identifica eventuale elemente comune”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt într-un mesaj publicat pe X vinerea trecută.

Investigația este desfășurată „în contextul întrebărilor recente și legitime” legate de aceste cazuri și „nu va fi lăsată nicio pistă neexplorată”, a adăugat ea.

Kash Patel, directorul FBI, a declarat duminică pentru Fox News că „vom căuta legături … dacă există conexiuni cu accesul la informații clasificate și/sau cu actori străini”.

„Dacă există conexiuni care duc la activități ilegale sau la o conspirație, FBI va face arestările corespunzătoare”, a adăugat el.