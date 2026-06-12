Un sociolog și fost consilier al lui Traian Băsescu susține că miza reală a lui Nicușor Dan e să se opună AUR prin Unirea cu Moldova. România, din nou o țară cu aproape 22.000.000 de locuitori

De unde a pornit conflictul între Nicușor Dan și Ilie Bolojan e o temă greu de lămurit. Într-o analiză, Sebastian Lăzăroiu, unul dintre oamenii de încredere de la Cotroceni din mandatele lui Traian Băsescu, spune că o explicație le adună pe toate celelalte.

Reforma companiilor de stat? TVA-ul mărit? Care a fost cauza rupturii acute dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, acestea sunt întrebări și ale cetățenilor, dar și ale politicienilor.

Sebastian Lăzăroiu, fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, spune că răspunsul vine dacă ne uităm un pic mai larg la scenă. E nevoie să vedem actorii principali. Și interesele lor.

„Ce vrea Nicușor?”

„Ce vrea Nicușor? Vrea putere și un proiect mare care să-l ajute să mai ia un mandat. Ce vrea sistemul? Păstrarea privilegiilor și surselor de extracție a rentelor (companiile de stat), dar și protejarea PSD, brațul politic, aflat la finalul unui ciclu lung de creștere și decădere. Mai clar, PSD e un muribund politic, foarte bine conectat la sistem, dar cu o susținere electorală în descreștere vertiginioasă”, îi descrie Lăzăroiu pe președinte și pe liderii social-democrați, într-o analiză pe contul său de Facebook.

Legătura cu interesele unor oameni de afaceri din SUA

„Dar care este adevăratul motiv al lui Nicușor pentru mazilirea lui Bolojan? Eu cred că e legat de acele proiecte cu SUA, Doicești și Coridorul Vertical”, spune Lăzăroiu. De ce?

„Ambele au fost prezentate de presă ca afaceri păguboase, gen Bechtel. Probabil că sunt. De fapt, asta a fost și Bechtel. A fost un bir mascat pentru intrarea în NATO și protecție americană. A meritat? Cred că mulți vor zice că da. Bolojan ar fi zis poate că nu. Bolojan s-a uitat strict contabil la aceste proiecte și cred că s-a gândit și la costurile reputaționale. Bechtel a rămas, după mulți ani, legat de numele lui Năstase, Bolojan nu și-a dorit asta. Poți să înțelegi și poziția lui. Mi-e greu să cred că nu i s-a explicat ce e cu proiectele respective”.

Calculul lui Nicușor Dan

Nicușor Dan e de altă părere. El crede că are nevoie de influența americanilor. Lăzăroiu spune că președintele vrea Unirea României cu Republica Moldova.

O țară cu 19 milioane de locuitori se unește cu una cu 2,5 milioane de locuitori. România va avea din nou aproape 22 de milioane. Acest proiect al Unirii face parte din mitologia națională.

Și, odată îndeplinit sau măcar jucat intens, ar putea să ia partidului lui George Simion, consideră președintele, unul dintre atuuri.

Unirea trebuie însă recunoscută și încurajată de UE, de SUA și acceptată de Rusia. Iar locuitorii Republicii Moldova vor adera astfel la UE și la NATO.

„Poate că America va privi cu simpatie, dar cineva trebuie să le prezinte proiectul”

„Vor fi încântați europenii de această «scurtătură»? Un fel de extindere pe ușa din dos. Dar ce te faci cu Transnistria? Va mai fi ea o miză, știind că rușii au abandonat-o economic, iar militar, în condițiile unei păci cu Ucraina, va fi la fel de irelevantă pentru Moscova? N-am răspuns la întrebările astea, nu știu dacă există rezistență la Bruxelles față de proiect, înclin totuși să cred că nu va fi greu de învins”, spune Lăzăroiu.

Marea problemă rămâne SUA, dar în primul rând administrația Trump, crede sociologul.

„Europa nu e suficientă. Asta putem să înțelegem. America rămâne o mare putere, cu Trump sau fără. Un asemenea proiect ambițios are nevoie de garanți. Nici Moscova nu va fi probabil în culmea fericirii, dar ei nu prea mai au ce face decât să-și lingă rănile după catostrofalul război. Poate că America va privi cu simpatie, dar cineva trebuie sa le prezinte proiectul. Deocamdată, actuala administrație privește cu răceală și dezinteres zona”.

Business ca preludiu pentru politică

Armonizarea intereselor de business cu oamenii din jurul lui Donald Trump ar putea schimba însă atitudinea SUA. Asta este speranța lui Nicușor Dan, crede Sebastian Lăzăroiu.

Lăzăroiu încheie astfel analiza sa:

„Menținerea status-quo-ului, reformele cu țârâita, dusul cu preșul, astea vor conduce la un guvern majoritar AUR în 2028, nu certurile între partidele mai nou botezate «pro-occidentale». Însă pare că Nicușor crede acum că, prin proiectul unirii cu Moldova, va capta bunăvoința unei părți din electoratul Simion-Georgescu, folosind deci tema României Mari. Oare va fi așa?”.