Un șofer arată cum a plătit de două ori mai mult pe RCA la o mașină similară dar cu numere roșii / Apoi a fost plimbat între ASF, BAAR și Consiliul Concurenței

După ce Autoritatea de Supravghere Financiară a susținut recent că „nu a identificat comportamente speculative sau neconforme” în cei peste 2 ani de plafonare a prețurilor RCA, un cititor HotNews.ro arată cum i s-a dublat prețul RCA. În noiembrie 2024, după ce și-a cumpărat o mașină similară, dar cu numere provizorii (roșii), a fost nevoit să plătească un RCA de 2 ori mai scump și a fost plimbat între ASF, Biroul Asigurătorilor (BAAR) și Consiliul Concurenței fără a primi explicații.



Concret, șoferul spune că până la sfârșitul lunii noiembrie 2024, conducea un BMW X3 din 2020 (în leasing operațional, înregistrat pe o firmă), cu numere de București, capacitate 1995 cm3/ 140kw, Clasa Bonus Malus M1, pentru care plătea o poliță RCA la Groupama de 1339,66 lei.

La mijlocul lunii noiembrie 2024, acesta și-a făcut propria firmă și a cumpărat tot în leasing operațional, prin BT Leasing, un BMW X3 identic (an, motorizare, număr de București), clasa Bonus Malus B0 (deci superioară celeilalte mașini), dar cu numere provizorii (roșii).

„Mașina a fost adusă în țară pe 15 noiembrie 2024, înregistrată pe firma mea, având la bord 53.000 km. Mașina anterioară avea aproape 80.000 km. Programarea la RAR pentru a obține Certificatul de Identitate al Vehiculului (CIV) am făcut-o imediat ce noua mașină a intrat în țară, dar prima dată disponibilă a fost 20 ianuarie 2025”, relatează acesta.

Surpriza a venit la solicitarea ofertelor RCA:

– Allianz-Țiriac: 3049 lei

– Omniasig: 3131,75 lei

– Asirom: 3220,83 lei

– Groupama (asigurătorul mașinii anterioare): 4231,88 lei

Toate aceste oferte erau semnificativ mai mari decât tariful de referință publicat de ASF și valabil pentru a doua jumătate a anului trecut (1848 lei) și, mai ales, de peste două ori mai mari decât polița RCA pentru mașina precedentă, identică din punct de vedere tehnic, dar cu numere definitive.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că noua mașină avea o clasă Bonus-Malus superioară (B0) față de cea anterioară (M1), ceea ce ar fi trebuit să ducă la un preț mai mic, nu mai mare.

Confruntat cu aceste discrepanțe, șoferul a contactat BT Broker pentru reconfirmarea ofertelor.

„Am luat legătura telefonic cu asigurătorii parteneri pentru a ne confirma dacă tariful RCA comunicat în oferta transmisă către dumneavoastră a fost calculat corect, răspunsul lor fiind afirmativ”, i-a transmis directorul BT Broker de Asigurare.



A plătit peste 3000 de lei pentru RCA pe 12 luni la Allianz-Țiriac

Forțat de aceste împrejurări, omul și-a făcut asigurare RCA pe 12 luni la Allianz-Țiriac, pe 22 noiembrie 2024.

A cerut ajutor ca „asigurat cu risc ridicat”

Ulterior a încercat să apeleze și la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) care gestionează mecanismul asiguraților cu risc ridicat.

„Deși nu aș înțelege de ce o firmă nouă, cu clasa B0, ar fi considerată „cu risc ridicat”, am aplicat și la BAAR, dosar care a fost respins pe 10 Decembrie 2024 pe motiv că mașina nu are încă Certificatul de Identitate al Vehiculului (CIV) emis de RAR (programarea la RAR a fost făcută imediat ce mașina a intrat în țară și prima data disponibilă a fost 20 ianuarie 2025)”, spune acesta.

ASF l-a trimis din nou către BAAR

Dupa refuzul BAAR, a depus o petiție oficială la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care a răspuns prin prezentarea cadrului legislativ general, fără a i se explica de ce asiguratorii practică tarife atât de diferite pentru același tip de RCA.

Autoritatea l-a direcționat însă pe reclamant către BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România).

„Vă facem cunoscut faptul că, în situația în care primele de asigurare totale (fără acoperirea serviciului de decontare directă și fără alte clauze și acoperiri suplimentare), ofertate de cel puțin 3 asiguratori RCA pentru 12 luni, sunt cu 36% mai mari față de tariful de referință, aferent segmentului de risc din care faceți parte, asiguratul are posibilitatea să solicite BAAR (Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România) alocarea unui asigurător RCA.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Norma A.S.F. nr. 20/2017, BAAR este răspunzător de soluționarea cererilor şi petițiilor adresate cu privire la gestionarea şi administrarea asigurărilor RCA aplicabile asiguraților cu risc ridicat”, se mai arată în răspunsul ASF.

Consiliul Concurenței l-a trimis înapoi la ASF

Văzând că ASF nu se implică în acest caz, omul a depus plângere la Consiliul Concurenței. Autoritatea i-a răspuns inițial, în 20 ianuarie 2025, că mai are nevoie de timp să analizeze.



Răspunsul final de la Consiliul Concurenței a venit în aprilie 2025, în care acesta a fost trimis din nou la ASF, pe motiv că nu sunt indicii privind încălcarea legii concurenței.

„Din informațiile primite de autoritatea de concurenţă, BT Leasing colaborează inclusiv cu Grawe și cu Generali și are un anumit grad de flexibilitate cu privire la încheierea, de către clienţi, a asigurărilor RCA cu alte societăţi de asigurare sau prin alţi brokeri. Prin urmare, cele patru societăți de asigurare menţionate de dumneavoastră nu sunt singurele cu care se pot încheia asigurări RCA pentru autovehiculele achiziționate de la BT Leasing.

Având în vedere cele mai sus menționate, precum și specificul asigurărilor RCA, pentru care cel mai important criteriu de alegere a asigurătorului de către client este prețul cel mai mic, faptul că 4 din cele 9 societăți prezente pe piaţă au prime ridicate (dar nu similare) nu reprezintă indicii suficiente ale unei încălcări a Legii concurenţei.

În ceea ce privește solicitările de verificare a respectării măsurilor de plafonare a prețurilor, precizăm că Autoritatea de Supraveghere Financiară are competențele legale în acest sens”, se arată în răspunsul Consiliul Concurenței, consultat de HotNews.ro.

Ce ofertă RCA i-a dat BAAR, după ce mașina a obținut numere definitive

Situația a început să se schimbe abia după ce mașina a obținut numere definitive.

O a doua solicitare la BAAR, la sfârșitul lunii martie 2025, a fost acceptată, iar BAAR a alocat asigurarea către Grawe pentru o poliță de 2366 lei pe 12 luni.

Însă, cel mai revelator moment a venit când BT Leasing a solicitat Allianz-Țiriac să oprească polița în vigoare și să o înlocuiască cu una de la Grawe, care era mai ieftină.



În mod surprinzător, BT Leasing a primit noi oferte RCA în aprilie 2025:

– Grawe: 1579 lei (față de 2366 lei oferiți de BAAR)

– Allianz Țiriac: 2312 lei

Practic, după ce mașina a primit numere definitive, prețurile RCA au scăzut brusc, ajungând la valori mult mai apropiate de cele considerate normale.

Șoferul a reușit să recupereze bani de la Allianz Țiriac pentru perioada neutilizată a poliței și să încheie o nouă asigurare la Grawe pentru 1579 lei.

„Așadar am recuperat de la Allianz RCA pentru 8 luni în valoare de 1929 lei, am plătit o nouă asigurare RCA la Grawe pentru 12 luni in valoare de 1579 lei și am mai rămas și cu bani în cont”, spune șoferul.

„Nicio autoritate a statului nu a putut explica de ce”

HotNews.ro l-a întrebat pe reclamant ce concluzii a tras după toată această epopee.

„Nicio autoritate a statului (ASF/ Consiliul Concurenței/ BAAR) nu a putut explica de ce în noiembrie 2024 am primit oferte RCA de peste 3100 lei/ 12 luni, iar în aprilie 2025 ofertele începeau de la 1579 lei. Vorbim despre aceeași mașină proprietatea BT Leasing, singura diferență fiind ca în noiembrie 2024 avea numere provizorii, iar în aprilie 2025 avea numere definitive”, declară șoferul.

Acesta nu-și explică nici cum BAAR, după ce a acceptat a doua cerere pentru că mașina a obținut numere definitive, a oferit ca variantă RCA de la Grawe pe 12 luni la tarif de 2366 lei în contextul în care același asigurător Grawe a ofertat direct BT Leasing cu suma de 1579 lei”.

Este ilegal să faci RCA pe 12 luni unei mașini cu numere roșii, spune un broker

HotNews.ro a întrebat și un broker de asigurări dacă este normal ca RCA-ul să fie mai scump la mașinile cu numere provizorii.

„Cotarea la RCA se face pe baza datelor tehnice ale mașinii împreună cu datele proprietarului. Faptul că mașina urmează a fi înmatriculată (numere roșii) nu trebuie să afecteze tarifarea”, a explicat acest broker, sub protecția anonimatului.

Acesta a atenționat că la mijloc este și o problemă legală, dacă un asigurător a emis RCA pe 12 luni pentru o mașină cu numere roșii.

„Conform prevederilor art. 5, lit c) din Legea 132/2017 contractul RCA se încheie pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile. Există câțiva asigurători mari în piață care încalcă flagrant această lege în birourile proprii de vânzări sau prin asistenții auxiliari – dealeri auto”, susține brokerul.

HotNews.ro a solicitat explicații cu privire la toate aceste situații de la ASF, BAAR, Allianz-Țiriac și Groupama. Am primit răspunsuri doar de la cele două firme de asigurări.

Allianz-Țiriac spune că „probabil” a fost o eroare umană la proprietar sau broker

Într-un răspuns transmis către Hotnews, Allianz-Țiriac transmite că „în situația descrisă, polița a fost emisă pe o perioadă de 12 luni întrucât, în procesul de ofertare, autovehiculul a fost cel mai probabil declarat ca fiind înmatriculat definitiv, iar valoarea primelor ofertate a fost calculată pe baza informațiilor furnizate despre asigurat și/sau compania în favoarea căreia să fie cesionată asigurarea.

Înțelegem că în acest proces pot apărea uneori erori umane în transmiterea informațiilor corecte și complete mai ales în situațiile în care documentele vehiculului nu sunt încă complet emise sau înregistrate. De aceea, odată cu transmiterea informațiilor actualizate și complete, suma plătită pentru asigurare se returnează și poate fi emisă o nouă poliță în condițiile aplicabile. Așa cum se precizează și în situația expusă, Allianz-Țiriac a procedat corect în acest sens imediat ce a primit toate informațiile privind autovehiculul și asiguratul”.

În plus. compania susține că „polițele RCA pentru autovehiculele înmatriculate definitiv sunt emise pe perioade cuprinse între o lună și 12 luni, în timp ce pentru autovehicule înmatriculate provizoriu, polițele pot fi emise ca excepție pe perioade de 30 de zile, dar nu mai mult de 90 de zile cumulat, conform legislației. Perioada și condițiile de asigurare sunt stabilite în funcție de informațiile furnizate de asigurați sau brokeri despre autovehicul și persoana asigurată sau, în cazul leasingului, despre compania în favoarea căreia este cesionată asigurarea. Aceasta este o practică standard în industrie, iar responsabilitatea privind acuratețea informațiilor introduse revine persoanei care solicită oferta sau intermediază emiterea poliței.”

Groupama: Un vehicul care se autorizează provizoriu în circulație poate fi asigurat RCA pentru perioade de până la 12 luni

Într-un alt răspuns, Groupama contrazice afirmațiile brokerului care a afirmat că este ilegală încheierea contractului RCA pentru un an în cazul vehiculelor care se autorizează provizoriu pentru circulaţie.

„Conform Legii Nr. 132 / 2017, Art. 5 alin. (1) instituie regula privitoare la durata contractului RCA: “Art. 5: Încheierea contractului RCA

(1) Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.”

iar la Art. 5 alin. (2). sunt prevăzute unele excepții de la această regulă:

“(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractul RCA se poate încheia pe o perioadă mai mică de o lunăîn următoarele situaţii:

…

c) pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.”.

„După cum puteți observa, excepția reprezintă o posibilitate în favoarea asiguratului RCA și nu o obligativitate, lucru care rezultă din însăși formularea textului legii sus – menționate: “prin excepție, … contractul RCA se poate încheia pe perioade mai mici de o lună în următoarele situații…”. Astfel, în cazul în care asiguratul nu optează pentru posibilitatea conferită de lege de a încheia contractul RCA pentru perioade mai mici de o lună, un vehicul care se autorizează provizoriu în circulație poate fi asigurat RCA pentru perioade de până la 12 luni (multiplu de 1 lună). De asemenea, în context menționăm și faptul că este obligația asiguratului să declare dacă autovehiculul în cauză are numere provizorii”, transmite Groupama.

Asigurator: Clientul nu a prezentat toate datele la început legate de firmă

Mai mult și Groupama lasă să se înțeleagă că a fost vina clientului pentru diferența de preț.

„Criteriile folosite pentru calculul prețului RCA sunt multiple și diverse. Printre ele: vârsta conducătorului, zona geografică în care este înmatriculat autovehiculul, vechimea și istoricul acestuia, dar și altele, de exemplu, în cazul unor autovehicule înmatriculate pe persoană juridică, se ține cont și de vechimea companiei respective și codul CAEN.

În cazul menționat, datele legale puse la dispoziția companiei noastre au fost diferite, și anume, noul asigurat era o persoană juridică, iar la momentul emiterii ofertei nu au fost disponibile domeniul de activitate (CAEN) și nici anul înființării societății sau alte date despre istoricul acesteia.

Menționăm că cele două autovehicule în cauză au fost înmatriculate pe persoane juridice distincte, de aici diferența de preț, fără legătură cu numerele provizorii, care nu reprezintă un criteriu de diferențiere a prețului.

În momentul în care clientul ne-a furnizat informațiile solicitate, complete și corecte, prima a fost recalculată, scăderea fiind rezultatul unei corectări conforme cu informațiile actualizate, și nu un preț maxim legal pentru asigurații de mare risc, așa cum a fost încadrat inițial, conform informațiilor disponibile”.