Un șofer de 60 de ani a fost nevoit să plătească pe loc o avere atunci când a fost oprit de vama germană. Și nu e singura lui problemă

Un rezident luxemburghez a fost amendat cu 60.000 de euro și obligat să plătească 64.000 de euro taxe de import după ce vama germană l-a interceptat conducând un Ferrari nedeclarat, înmatriculat în Elveția, evaluat la peste 200.000 de euro, scrie site-ul RTL.

Descoperirea s-a produs când bărbatul în vârstă de 60 de ani a fost oprit de vama germană în timp ce conducea vehiculul, evaluat la aproximativ 207.000 de euro. Fiind un vehicul înmatriculat în Elveția – o țară din afara UE – Ferrari-ul a necesitat plata taxelor de import la prima intrare în Uniunea Europeană, un pas pe care șoferul îl omisese.

Oprit la punctul de trecere a frontierei Constance-Paradiesertor, șoferul a fost obligat să plătească pe loc un total de 124.000 de euro.

După efectuarea plății și depunerea unui depozit, bărbatului i s-a permis să-și continue călătoria cu mașina. De asemenea, împotriva sa au fost inițiate „proceduri de fraudă fiscală”.

Sonja Müller, purtătoare de cuvânt a biroului vamal principal din Singen, a comentat că astfel de cazuri nu sunt izolate, deși valoarea vehiculului implicat în acest caz a fost neobișnuit de mare. Aceasta a precizat că între ianuarie și iunie 2025, vama din districtul Singen a interceptat 26 de vehicule înmatriculate în afara UE, conduse de rezidenți ai UE, cu o valoare totală de peste 230.000 de euro, generând taxe vamale de aproximativ 71.500 de euro.