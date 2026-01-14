Un startup AI de robotică a ajuns să fie evaluat la 14 miliarde dolari, după ce a primit un „vot de încredere” de la două companii faimoase

O companie care dezvoltă software care ajută roboții să învețe să îndeplinească diverse sarcini a obținut 1,4 miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanțare care evaluează compania la peste 14 miliarde de dolari Printre investitorii în Skild AI se numără doi giganți tech: Nvidia și Softbank.

După această rundă, Skild AI a ajuns să valoreze de trei ori mai mult decât acum opt luni, scrie Bloomberg.

Runda a fost condusă de SoftBank Group Corp, cu participarea Nvidia Corp, Macquarie Group Ltd, 1789 Capital și a firmei de investiții private a lui Jeff Bezos (Bezos Expeditions).

Despre posibilitatea unei investiții de peste un miliard de dolari a scris și TechCrunch.

Spre deosebire de alte startup-uri bine finanțate, Skild AI nu dezvoltă hardware propriu. Compania creează însă un model fundamental, independent de tipul de robot, model ce poate fi personalizat pentru diferite tipuri de roboți și moduri de utilizare.

Compania și-a prezentat în iulie modelul cu utilizare generală (general-purpose robot model) Skild Brain, publicând videoclipuri în care roboți ridică farfurii și urcă și coboară scări. Skild a încheiat parteneriate strategice cu LG CNS și Hewlett Packard Enterprise, pentru a-și dezvolta ecosistemul.

Compania a fost înființată în 2023, iar în luna mai a anului trecut era evaluată la 4,7 miliarde dolari, după ce a primit jumătate de miliard de dolari finanțare (de la giganți precum Softbank, Nvidia, Samsung și LG technology).