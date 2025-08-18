Un startup german de automatizare AI și-a crescut valoarea de șase ori în mai puțin de jumătate de an

Un startup din Berlin denumit n8n a ajuns să valoreze 2,3 miliarde dolari, în timp ce acum patru luni era evaluat la doar 350 milioane dolari, scrie Bloomberg. Este o dovadă că atunci când o companie europeană are un model de business de succes, investitorii nu întârzie să apară.

Fondată în 2019, n8n a obținut 55 de milioane de euro într-o rundă de finanțare în martie, compania fiind evaluată atunci la 350 milioane dolari. Printre clienți se numărau atunci Vodafone și Delivery Hero, iar numărul total de useri trecea atunci de 200.000.

Compania furnizează software conceput pentru a automatiza sarcini de business, promovându-și produsele ca fiind o modalitate simplă de a integra agenți AI capabili să îndeplinească singuri o multitudine de sarcini. Agenții Ai sunt priviți de mulți ca fiind următoarea frontieră a AI, după chatboți.

n8n a înregistrat o creștere rapidă în ultimele luni și a depășit pragul de 40 de milioane de dolari la venituri anuale recurente (de cinci ori peste nivelul din anul precedent), fiind unul dintre jucătorii de top ai Europei în ecosistemul de aplicații AI.

Actuala rundă de finanțare, care duce compania la o valoare de 2,3 miliarde dolari, este condusă de firma de venture capital Accel, spun sursele citate de Bloomberg. Informația a fost relatată și de webpronews.com.

La final de iulie, Financial Times scria că n8n este pe cale să obțină finanțare care să-i ducă valoarea spre 1,5 miliarde dolari, semn că investitorii sunt tot mai interesați de companiile europene care încep să se impună în domeniul AI.

Publicația nota atunci că, deși SUA și China sunt lideri în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale generative, startup-urile europene au succes concentrându-se pe aplicații și servicii AI destinate companiilor. Companii precum Synthesia, DeepL și Helsing atrag finanțări serioase și cresc rapid.

