Un startup japonez dezvoltă o dronă militară la un preț sub 450 de dolari

O dronă militară cu aripi fixe, de producție integral japoneză dezvoltată de un startup local specializat în tehnologie de apărare, este vândută la un preț unitar de aproximativ 450 de dolari, transmite Defence Blog.

Drona de recunoaștere cu aripă fixă, ACM-01 Shiraha, a fost lansată pe 14 aprilie de JISDA (Japan Integrated Security Design Agency) un startup japonez cu sediul în Tokyo.

Este concepută nu pentru a fi păstrată, ci pentru a fi folosită intensiv în antrenament și înlocuită atunci când este deteriorată.

Drona Shiraha are o anvergură de 1,9 metri și o structură din lemn. Fiecare componentă, de la materialele structurale până la subsisteme, este procurată și fabricată în Japonia.

Cu un preț de 450 de dolari pe unitate, Shiraha este una dintre cele mai ieftine drone militare complet autohtone care au intrat pe piața japoneză de apărare.

De unde vine costul redus

JISDA a descris prețul nu ca pe o strategie de promovare pe piață, ci ca un rezultat al simplificării designului până la minimum necesar pentru utilizarea în scopuri de instruire, reducând costurile în fiecare etapă fără a viza standardele de performanță relevante doar pentru misiunile operaționale.

Pentru roluri de scurtă distanță, dincolo de instruire, compania a indicat că designul este flexibil: se poate extinde autonomia, comunicații îmbunătățite și capacități suplimentare, dar fiecare upgrade crește prețul.

CEO-ul companiei, Shota Kunii, a spus că scopul este schimbarea mentalității.

„Vrem să schimbăm mentalitatea Japoniei, îndepărtându-ne de ideea de a utiliza aeronave scumpe în situații limitate și îndreptându-ne spre tratarea dronelor ca servicii și soluții care pot fi folosite în mod repetat pe teren”, a spus el.