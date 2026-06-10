Un studiu susține că iPhone-ul a cauzat un declin al natalității în SUA: „Este practic incontestabil”

Reclamă pentru iPhone în 2007, anul din care cercetătorii au observat efectul asupra natalității, FOTO: Paul Sakuma / AP / Profimedia

Dacă telefonul este prea captivant, s-ar putea ca viața sexuală a utilizatorului său să nu fie, scrie The Register, indicând spre un studiu care a identificat un factor pentru declinul natalității în Statele Unite: iPhone-ul.

Oricât de neverosimil ar putea părea, studiul a fost realizat de Biroul Național pentru Cercetări Economice, o prestigioasă instituție privată de cercetare din Cambridge, Massachusetts.

Acesta a examinat acoperirea serviciilor mobile de internet în bandă largă oferite de AT&T de la lansarea iPhone-ului, în 2007, până în 2011, când compania și-a pierdut exclusivitatea ca operator pentru acest dispozitiv.

Comparând ratele natalității între diferite comitate și ținând cont de factori care ar fi putut influența rezultatele, autorii au concluzionat că accesul la iPhone a redus numărul nașterilor, în special în rândul femeilor mai tinere.

Datele, scriu cercetătorii în lucrarea lor, sugerează că accesul la iPhone a determinat scăderi măsurabile ale natalității pentru toate grupele de vârstă. Autorii au constatat că femeile cu vârste între 15 și 19 ani din comitatele care aveau acces la iPhone prin AT&T au înregistrat o reducere a natalității de până la 8% în perioada analizată, în timp ce în grupa de vârstă 20–24 de ani scăderea a ajuns la 6,6%.

Și grupele de vârstă mai înaintate au prezentat „scăderi semnificative din punct de vedere statistic, dar mai reduse”, potrivit studiului.

Autorii studiului sunt convinși că au descoperit o cauzalitate, nu o simplă corelație întâmplătoare

„Este practic incontestabil că numărul nașterilor a scăzut mai rapid în zonele cu acoperire AT&T”, a declarat cercetătoarea și profesoara de economie Caitlin Myers, unul dintre autorii studiului, pentru The Register.

„Ca om de știință, evit să spun vreodată că o relație de cauzalitate este «demonstrată»… dar aș spune că am identificat un experiment natural convingător și că acesta indică puternic existența unei relații ample și cauzale între iPhone și fertilitate.”

În comitatele unde AT&T avea acoperire puternică, oamenii au avut acces la iPhone încă din 2007. În comitatele unde dominau rivalii Verizon și Sprint, iPhone-ul nu era disponibil, iar smartphone-urile moderne ce folosesc sistemul de operare rival Android au început să apară abia din 2009.

Cercetătorii au comparat aceste două tipuri de comitate. După lansarea iPhone-ului în 2007, natalitatea a scăzut în zonele AT&T, dar nu și în zonele Verizon/Sprint. Acest lucru sugerează că efectul era legat de accesul la smartphone-uri și nu de alți factori generali.

Mai târziu, când telefoanele Android au devenit pe larg disponibile și în zonele Verizon/Sprint, cercetătorii au observat indicii că și acolo natalitatea a început să scadă într-un mod asemănător. Totuși, datele pentru această perioadă sunt mai puține și mai puțin clare, astfel încât concluzia este mai puțin sigură.

„Privite împreună, aceste efecte asupra cohortelor sugerează că răspândirea iPhone-ului a accentuat scăderea numărului de nașteri în rândul femeilor sub 30 de ani, în timp ce a limitat creșterea natalității în rândul femeilor mai în vârstă”, explică studiul, adăugând că lansarea iPhone-ului ar putea explica până la 52% din declinul general al fertilității din Statele Unite în perioada analizată.

Logoul Apple pe un smartphone, FOTO: Didem Mente / AFP / Profimedia

Cum a „ucis” iPhone-ul viața sexuală

Ezekiel Hooper, celălalt autor al studiului, a scris într-un mesaj publicat pe LinkedIn că persoanele cu care a discutat despre rezultate nu au fost deloc surprinse de concluziile lucrării.

„Unele comitate au primit un iPhone funcțional; cele învecinate nu”, a remarcat Hooper. „Am constatat că numărul nașterilor în rândul adolescenților și al tinerilor adulți a scăzut mult mai rapid în locurile unde iPhone-ul funcționa. Iar în comitatele rămase pe Verizon? Niciun efect. Este greu să explici această sincronizare prin altceva decât prin apariția iPhone-ului”, a subliniat el.

Datele studiului nu includ informații privind motivele pentru care introducerea iPhone-ului a dus la scăderea natalității, însă Myers și Hooper indică alte cercetări pentru a sugera trei posibile explicații.

În primul rând, smartphone-urile reprezintă o alternativă la interacțiunile față în față, ceea ce înseamnă că oamenii petrec mai puțin timp în proximitate fizică și, prin urmare, sunt mai puțin predispuși să întrețină relații sexuale. Dacă adăugăm și un alt factor identificat de autori – accesul instantaneu și facil la pornografia online – persoanele care rămân acasă în loc să socializeze sunt mai predispuse să își satisfacă singure nevoile sexuale.

„iPhone-ul este alternativa permanent disponibilă la timpul petrecut împreună în persoană; aplicațiile sale de social media sunt concepute pentru a menține atenția utilizatorilor; ambele caracteristici reduc timpul petrecut cu prietenii, care este contextul în care apar întâlnirile sexuale”, au scris cei doi autori.

Accesul la internet prin iPhone a avut și un alt efect

În al treilea rând, iPhone-ul le-a oferit oamenilor acces facil la informații despre contracepție și despre posibilitățile de întrerupere a sarcinii.

„Nu susținem că iPhone-ul este singura cauză a declinului început după 2007”, concluzionează cei doi în lucrare. Cercetările care au analizat efectele mai recente ale tehnologiilor conectate asupra fertilității au constatat, de asemenea, că, deși iPhone-ul ar fi putut fi primul semnal de alarmă, conectivitatea la internet, rețelele sociale și accesul omniprezent la pornografie continuă să influențeze natalitatea.

Declinul fertilității început în 2007 a devenit un motiv de îngrijorare la nivel mondial, nu în Statele Unite, iar Myers și Hooper își încheie studiul analizând programele guvernamentale din diverse țări care oferă stimulente financiare pentru a-i încuraja pe cetățeni să aibă copii.

Cei doi cercetători afirmă că aceste programe vizează problema greșită, chiar dacă pentru multe persoane costul creșterii unui copil este într-adevăr prea ridicat.

„Estimările noastre sugerează că introducerea smartphone-ului modern a jucat un rol important în scăderea numărului de nașteri din Statele Unite”, concluzionează ei în studiu.

„Instrumentele de politică publică în care guvernele au investit cele mai mari sume… nu abordează, de unele singure, schimbarea comportamentală pe care estimările noastre sugerează că o observăm”, au scris cei doi cercetători.