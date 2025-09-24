Un susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de jandarmi, după ce a afișat un steag cu însemne legionare, la IPJ Ilfov

Un steag cu însemne ale Mişcării Legionare a fost identificat de jandarmi, miercuri, printre susţinătorii lui Călin Georgescu care au mers la IPJ Ilfov, unde fostul candidat la prezidențiale a mers să semneze pentru controlul judiciar, în dosarul în care este judecat pentru declaraţii în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

„În jurul orei 08:30, la adunarea publică din zona sediulului IPJ Ilfov, jandarmii au identificat o persoană care a afișat un steag pe care erau inscripționate simboluri similare cu cele folosite în trecut de Mișcarea Legionară”, a informat Jandarmeria Capitalei.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost condus la secția de poliție în vederea întocmirii actelor necesare continuării cercetărilor.

Călin Georgescu a mers miercuri la sediul IPJ Ilfov în cadrul procedurilor aferente controlului judiciar și a fost aşteptat, ca de fiecare dată, de presă și susţinători.

În afară de dosarul pentru declaraţii în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, Georgescu mai are pe rolul instanţelor un al doilea dosar.

El a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și gruparea sa de mercenri, pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

„Eu nu comentez acest rechizitoriu, pentru că înseamnă că l-aș valida moral. (…) Sigur, cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie, nu găsesc o altă comparație. Nu o spun doar eu asta, o spun în toată media specialiști de prestigiu”, a declarat Georgescu, miercuri, la IPJ Ilfov, potrivit Realitatea.



Întrebat de ce este acuzat, fostul candidat la prezindențiale a răspuns: „pentru că exist”.