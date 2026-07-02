Un tânăr antreprenor ucrainean a primit finanțări europene de 2,3 milioane EUR și și-a deschis o fabrică de hârtie lângă Paris

Un tânăr antreprenor ucrainean a obținut finanțări europene de 2,3 milioane de euro și și-a construit lângă Paris o mică fabrică de hârtie și carton pe bază de frunze uscate colectate din orașe.

Valentyn Frechka, în vârstă de 26 de ani, este fondatorul startup-ului Releaf. Totul a pornit de la o idee din liceu, pe când avea 17-18 ani. Îndrumat de profesoara de științe de la liceul pe care l-a urmat la Kiev, el s-a gândit la o modalitate de a produce hârtie fără să taie copacii.

Așa s-a născut afacerea Releaf, care astăzi preia frunzele uscate de la municipalități și le transformă în hârtie.

„Releaf este o companie care folosește materia constituită din frunzele căzute pentru a produce hârtie și carton de nouă generație, care pot fi folosite în loc să tăiem copacii. Noi lucrăm în principal cu municipalitățile, care ne furnizează frunzele uscate la punctele noastre de colectare”, a declarat, pentru StartupCafe, Valentyn Frechka, prezent recent la summitul Consiliului European pentru Inovare (EIC), de la Bruxelles.

Provocarea sa principală a fost cum să producă hârtie pe tot parcursul anului, în condițiile în care frunzele căzute sunt disponibile doar câteva luni pe an. De aceea, startup-ul folosește un procedeu de tratare și stocare a materiei prime primite de la municipalități.

Antreprenorul ucrainean a obținut finanțări de 2,3 milioane de euro, sub formă de granturi europene, în principal de la EIC și programe afiliate acestuia.

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