Un tânăr de 18 ani din Coreea de Sud, marele câștigător al Premiului 1 la secțiunea Pian a Concursului Internațional George Enescu 2026

Pianistul sud-coreean Jeongwoo Lee, în vârstă de 18 ani, a câștigat Premiul I al Secțiunii Pian a Concursului Internațional George Enescu 2026, informează organizatorii.

Lee este și câștigătorul altor cinci premii speciale, în urma Finalei desfășurate sâmbătă, 19 septembrie, la Ateneul Român:

Premiul „Radu Lupu” pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de George Enescu

Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, Hammers and Tongs de Karim Al-Zand

Premiul Publicului

Premiul „Playing for Tomorrow”, oferit de BRD – Groupe Société Générale

Premiul École Cortot.

Jeongwoo Lee. Foto: Concursul Internațional George Enescu

Premiul al II-lea i-a revenit lui Yiming Guo din China, iar Premiul al III-lea lui Pin-Hong Lin – Taiwan.

Cei trei finaliști au evoluat pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta dirijoarei Daniela Candillari, într-o seară care a încheiat parcursul Secțiunii Pian și cea de-a XX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu.

Ce au intepretat câștigătorii

În finală, Jeongwoo Lee a interpretat Concertul nr. 2 în fa minor pentru pian și orchestră, op. 21 de Frédéric Chopin, Yiming Guo – Concertul nr. 3 în do major pentru pian și orchestră, op. 26 de Serghei Prokofiev, iar Pin-Hong Lin – Concertul nr. 2 în si bemol major pentru pian și orchestră, op. 83 de Johannes Brahms.

Rezultatele Secțiunii Pian au fost stabilite de juriul internațional prezidat de Lilya Zilberstein, din care au făcut parte Nelson Goerner, Rena Shereshevskaya, Marie-Ange Nguci, Vovka Ashkenazy, Didier de Cottignies, Dana Borșan, Anthony Fogg și Raluca Știrbăț.

Premiul „Constanța Erbiceanu”, acordat celui mai bine clasat concurent român din cadrul Secțiunii Pian, i-a revenit pianistei Inya-Maria Cutova.

Pentru fiecare dintre cele trei secțiuni instrumentale ale Concursului Internațional George Enescu – Violoncel, Vioară și Pian –, Premiul I este în valoare de 15.000 de euro, Premiul al II-lea de 10.000 de euro, iar Premiul al III-lea de 5.000 de euro.