Un tânăr de 26 de ani, arestat în cazul femeii găsite moartă într-o valiză, în Atena

Un bărbat afgan în vârstă de 26 de ani a fost arestat în legătură cu moartea lui Elisabeth Jane Ross, britanica al cărei cadavru a fost găsit ascuns într-o valiză pe 18 iulie, a anunțat duminică poliția elenă, citată de Ekathimerini.

Suspectul a fost reținut joi și a recunoscut fapta, a declarat poliția, care a precizat ă a analizat înregistrările video pentru a identifica suspectul. După crimă, bărbatul a retras sume de bani folosind cardurile bancare ale lui Ross.

La domiciliul suspectului au fost găsite un pistol airsoft și un cuțit, iar poliția a deschis pe numele lui un dosar penal pentru omor din culpă, jaf și încălcarea legislației privind armele, potrivit The Guardian.

Trupul lui Elisabeth-Jane Ross, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit în valiză, de către un om fără adăpost, într-o clădire abandonată din cartierul Kypseli din Atena, pe 18 iulie.

Femeia era moartă de 5-7 zile înainte de a fi găsită, au spus anchetatorii, iar telefonul ei mobil a continuat să fie folosit pentru a trimite mesaje care se pretindeau a fi de la Ross. Femeia a fost identificată pe baza amprentelor digitale.

Ross, originară din Edinburgh, a intrat în Grecia pe 26 iunie și a stat inițial la niște prieteni în Pireu. Ulterior a plecat să se întâlnească cu alți prieteni americani într-o altă zonă a capitalei elene, însă nu este clar dacă această întâlnire a mai avut loc.