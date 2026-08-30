Un tânăr și o tânără s-au îndrăgostit la prima vedere. Apoi au trebuit să verifice că nu sunt frate și soră

Timp de ani de zile, Arthur Kermalvezen, copilul unui donator de spermă, vedea posibili tați oriunde se ducea: „Îmi imaginam că ar putea fi profesorul meu, oamenii pe care îi vedeam în autobuz… și eram foarte supărat pentru că e imposibil să trăiești așa”, scrie BBC.

Când, ca adult, s-a îndrăgostit de Audrey, o altă fată din Paris născută din donator de spermă, întrebarea a devenit și mai presantă.

Audrey descrie momentul în care s-au întâlnit la o reuniune a activiștilor concepuți prin donare în 2010 ca fiind „dragoste la prima vedere” – dar era aceasta o atracție romantică sau genetică?

Când s-au născut, existau doar două bănci de spermă în Paris și mulți bărbați făcuseră donații multiple – așa că exista o posibilitate reală ca ei să fie frați vitregi.

Legea le-a fost împotrivă

Înainte de a-și construi o viață împreună, Arthur și Audrey trebuiau să afle dacă erau înrudiți. Însă în Franța, legile care reglementează testele genetice și anonimatul donatorilor au făcut ca găsirea răspunsului să fie extrem de dificilă.

În Franța, doar un cercetător științific, un medic sau un judecător poate dispune și supraveghea un test genetic, iar persoanele pot fi amendate cu peste 3.500 de euro pentru deținerea unui kit de testare la domiciliu.

După luni de căutări, au găsit un medic în sudul Franței care, pentru 900 de euro cash, a efectuat un test genetic care a arătat că nu erau înrudiți. Însă neliniștea lor a persistat, deoarece medicul încălca legea comunicându-le acel rezultat.

„Ne temeam că era un șarlatan”, spune Audrey.

They fell in love – then had to check they weren't brother and sister https://t.co/GfQVrgSURb — BBC News (World) (@BBCWorld) August 29, 2026

Un medic a acceptat să încalce legea pentru ei

Cu puțin timp înainte de nașterea primului lor copil, un medic a acceptat să cerceteze ce informații ar putea exista despre donatorii lor. Conform legislației franceze, un medic are acces la aceste informații despre pacienții săi, dar nu are voie să le împărtășească acestora.

Medicul a constatat că donatorii lor s-au născut în ani diferiți – și, prin urmare, nu puteau fi același bărbat.

O informație care le-a schimbat viața, dar pe care au obținut-o doar pentru că un medic a acceptat să încalce regulile.

„Este absolut ciudat”, spune Audrey, „pentru că înseamnă că medicul poate ști mai multe decât mine… despre mine.”

Foto: Uladzimir Zuyeu | Dreamstime.com