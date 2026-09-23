Un tată care și-a lăsat fiul să moară în pat, în speranța că rugăciunea îl va readuce la viață, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare în Belgia

Tatăl lui Jairon, în vârstă de 14 ani, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru uciderea fiului său, în urma unui proces desfășurat în fața Curții de Asize din Anvers, scrie publicația Brussels Time.

Rennlhij Manuela, în vârstă de 47 de ani, a primit sentința luni, după ce juriul a deliberat timp de trei ore și jumătate.

Alte patru persoane care locuiau în aceeași gospodărie au primit pedepse cu închisoarea de până la trei ani, cu suspendare, pentru că l-au privat pe adolescent de îngrijiri medicale.

Procurorii au cerut o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru Manuela și trei ani de închisoare pentru ceilalți inculpați.

Cadavru ținut două luni în casă

Cazul adolescentului mort a ieșit la iveală în 2022, când cadavrul adolescentului de 14 ani a fost descoperit la aproximativ două luni după moartea sa, în casa închiriată unde locuia împreună cu tatăl său, un om profund religios, în Turnhout.

În cadrul procesului, instanța a aflat că adolescentul se îmbolnăvise, dar nu i s-a acordat îngrijirea medicală de care avea nevoie. În schimb, s-au ținut rugăciuni în convingerea că se va însănătoși, inclusiv după moartea sa.