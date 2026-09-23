Un tată care și-a lăsat fiul să moară în pat, în speranța că rugăciunea îl va readuce la viață, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare în Belgia
Tatăl lui Jairon, în vârstă de 14 ani, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru uciderea fiului său, în urma unui proces desfășurat în fața Curții de Asize din Anvers, scrie publicația Brussels Time.
- Rennlhij Manuela, în vârstă de 47 de ani, a primit sentința luni, după ce juriul a deliberat timp de trei ore și jumătate.
- Alte patru persoane care locuiau în aceeași gospodărie au primit pedepse cu închisoarea de până la trei ani, cu suspendare, pentru că l-au privat pe adolescent de îngrijiri medicale.
- Procurorii au cerut o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru Manuela și trei ani de închisoare pentru ceilalți inculpați.
Cadavru ținut două luni în casă
Cazul adolescentului mort a ieșit la iveală în 2022, când cadavrul adolescentului de 14 ani a fost descoperit la aproximativ două luni după moartea sa, în casa închiriată unde locuia împreună cu tatăl său, un om profund religios, în Turnhout.
În cadrul procesului, instanța a aflat că adolescentul se îmbolnăvise, dar nu i s-a acordat îngrijirea medicală de care avea nevoie. În schimb, s-au ținut rugăciuni în convingerea că se va însănătoși, inclusiv după moartea sa.