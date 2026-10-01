Un telescop legendar al NASA de aproape 1.500 kg va cădea pe Pământ în câteva săptămâni, după o misiune de salvare eșuată

Un renumit observator spațial al NASA, lansat în urmă cu aproape 22 de ani, se îndepărtează rapid de pe orbita sa și se îndreaptă spre Pământ, potrivit CNN.

Telescopul Neil Gehrels Swift va trebui să-și înceteze în curând observațiile științifice, după ce o încercare de salvare, menită să-i restabilească orbita, a eșuat în cursul verii.

Swift este un telescop cu lungimi de undă multiple, lansat pe 20 noiembrie 2004, pentru a studia cele mai puternice explozii din univers, numite explozii de raze gamma, dar și pentru a observa alte tipuri de fenomene cosmice, precum și asteroizi și comete.

Observatorul, care cântărește aproximativ 1.452 de kilograme, se află în prezent la circa 325 de kilometri deasupra Pământului. Însă, potrivit NASA, inginerii estimează că, odată ce Swift va coborî sub 300 de kilometri la începutul sau la mijlocul lunii octombrie, operarea telescopului va deveni o provocare.

Apoi, Swift va ieși din orbită și se preconizează că se va arde în atmosfera Pământului în timpul căderii.

„Deși este posibil ca unele componente ale Swift să supraviețuiască reintrării în atmosferă datorită dimensiunilor sale, probabilitatea ca resturile să provoace daune materiale semnificative sau vătămări corporale este foarte mică”, a explicat pentru CNN LeoLabs, o companie care monitorizează obiectele spațiale.

„Cel mai probabil, la fel ca în cazul majorității resturilor care supraviețuiesc reintrării, acestea vor cădea în ocean sau pe uscat, în zone nelocuite”, a adăugat compania.

NASA avea alte planuri

Oamenii de știință de la NASA sperau că un satelit realizat în timp record, numit LINK – dezvoltat, construit și lansat în doar nouă luni de compania Katalyst Space Technologies din Arizona – ar putea să prindă telescopul și să-l ridice pe o orbită stabilă.

Misiunea de salvare menită să ridice telescopul Swift a eșuat la scurt timp după lansarea satelitului LINK, care avusese loc la începutul lunii iulie, întrucât acesta a început să se rotească necontrolat în spațiu.

„Încă de la început, aceasta a fost o misiune cu riscuri mari, dar și cu potențial de câștiguri pe măsură”, a declarat directorul Diviziei de Astrofizică din cadrul NASA, Shawn Domagal-Goldman.