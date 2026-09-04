Un tribunal filipinez a ordonat arestarea vicepreședintei țării, Sara Duterte. Este acuzată că l-a amenințat cu moartea pe președinte

Un tribunal filipinez a emis vineri un mandat de arestare vizând-o pe vicepreședinta Sara Duterte, pentru proferarea de amenințări cu moartea împotriva președintelui Ferdinand Marcos jr., a soției acestuia și a unui fost deputat, transmite AFP, conform Agepres.

Sara Duterte, în vârstă de 48 de ani, a fost inculpată luna trecută pentru „amenințări grave”, după ce declarase într-o conferință de presă că angajase un ucigaș plătit pentru a-i asasina pe președinte, pe soția și pe vărul acestuia, fostul președinte ale Camerei Reprezentanților, Martin Romualdez, dacă ea însăși ar fi fost omorâtă.

Această amenințare prezumtivă constituie, de asemenea, un element central în procesul din Senat de destituire a vicepreședintei. O condamnare ar duce la destituire și la interdicția definitivă de exercitare a unei funcții publice.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției, Polo Martinez, a confirmat vineri emiterea mandatului de arestare, precizând că un tribunal regional din Quezon City a respins o cerere de amânare a punerii în executare.

Mandatul nu ar urma, totuși, să ducă imediat la arestarea Sarei Duterte, fiica fostului președinte Rodrigo Duterte.

Potrivit lui Paolo Tamase, profesor de drept la Universitatea din Filipine, avocații ei ar urma să solicite eliberarea pe cauțiune, posibil chiar de vineri. Juristul a indicat, de asemenea, că mandatul ar putea fi contestat la o instanță superioară.

Sara Duterte a fost pusă sub acuzare în mai de către Camera Reprezentanților, mai ales pentru corupție și deturnare de fonduri. O condamnare de către Senat ar pune capăt ambițiilor sale prezidențiale în 2028.

Filipinele traversează o perioadă de puternice tensiuni politice în urma conflictului dintre președintele Ferdinand Marcos și Sara Duterte, aliata sa în timpul alegerilor din 2022.

Dezacordurile au ieșit la iveală când Marcos a numit-o ministru al educației – funcție din care a demisionat ulterior în iunie 2024 -, în locul Ministerului Apărării la care ea aspira.

În urmă cu câteva luni, Sara Duterte dispunea încă de o susținere semnificativă în Senat și de sprijinul a două secte creștine influente, care au organizat demonstrații masive în favoarea ei.