Un turist a fost arestat în Alanya după ce a scuipat pe steagul Turciei

Un turist britanic în vârstă de 58 de ani a fost arestat în stațiunea Alanya, una dintre cele mai populare din Turcia, fiind acuzat că a scuipat pe un steag turcesc și pus sub acuzare pentru insultarea unui simbol al statului, relatează Euronews.

Turistul s-a certat cu angajații unui hotel, după care, potrivit acuzațiilor, s-a întors și a scuipat pe un steag care era agățat în hol, au relatat agențiile de presă DHA și IHA, fără să precizeze când a avut loc incidentul.

Angajații l-au denunțat pe bărbat la poliție, care l-a reținut și l-a dus la tribunalul din Alanya, unde a fost arestat oficial sub acuzația de insultare sau denigrare a unui simbol al statului turc.

El a fost plasat în arest preventiv și dus la o închisoare din apropierea orașului. Ambasada britanică nu a oferit imediat un răspuns la solicitările de comentarii din partea agențiilor internaționale de presă.

Potrivit articolului 300 din Codul Penal al Turciei, este ilegal să manifești în public lipsă de respect față de steagul Turciei. Înfracțiunea poate fi pedepsită cu până la trei ani de închisoare.

În august 2025, procurorii turci au deschis o anchetă penală împotriva unei turiste din Bosnia și Herțegovina, după ce aceasta a executat un dans la bară pe un catarg cu steagul Turciei, în Cappadocia, și a publicat imaginile pe rețelele sociale.

Femeia și-a cerut ulterior scuze și cazul nu a mai ajuns în instanță, ea părăsind Turcia înainte ca ancheta să avanseze. Nu este întru totul clar dacă dosarul ei a fost clasat de parchetul turc.