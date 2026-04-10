Un turist a rămas blocat în Bucegi din cauza avalanșelor. Salvamontiștii încearcă să-l salveze

Salvamontiştii braşoveni intervin vineri pentru salvarea unui turist rămas blocat pe traseul Take Ionescu – Mălăieşti din Munţii Bucegi, din cauza avalanşelor de pe versanţi, anunță Salvamont Brașov.

„Acțiune în curs de desfășurare pentru recuperarea unui turist rămas blocat pe traseul Take Ionescu – Mălăiești. Din primele informații, acesta nu prezintă afecțiuni medicale, însă nu își mai poate continua deplasarea din cauza avalanșelor scurse recent în zonă”, a transmis Salvamont Brașov.

Potrivit sursei citate, salvatorii montani din cadrul formației Salvamont Râșnov intervin pentru evacuarea turistului.

În această perioadă, traseul Take Ionescu – Mălăiești este închis din cauza riscului ridicat de avalanșă și a avalanșelor scurse recent în zonă, amintește Salvamont Brașov, care recomandă tuturor turiștilor să respecte restricțiile și să evite deplasarea pe traseele închise.