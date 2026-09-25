Un ucrainean a ucis un preot în timpul slujbei și a rănit alte patru persoane în Polonia / „Este un șoc imens”

Un ucrainean în vârstă de 31 de ani a ucis un preot și a rănit alte patru persoane într-un atac cu cuțitul comis joi în incinta unei abații catolice din Polonia, transmite France Presse.

Faptele s-au petrecut joi dimineața în cadrul Centrului de cultură și formare creștină al mănăstirii benedictine din Jaroslaw (sud-est), o localitate pitorească situată la aproximativ treizeci de kilometri de granița cu Ucraina.

Așezând lumânări și rugându-se în fața abației, locuitorii, dintre care mulți au declarat pentru AFP că îl cunoșteau pe preotul ucis, și-au exprimat tristețea.

Reacțiile lui Zelenski și Tusk

„Pentru un oraș atât de mic, este un șoc imens”, a spus Agnieszka Birek, în vârstă de 41 de ani, exprimându-și „profunda tristețe”.

Joi seara au avut loc slujbe comemorative și rugăciuni, la care au participat aproximativ o sută de persoane.

Motivele autorului atacului sunt necunoscute în acest moment.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat această „crimă oribilă”. „Suntem consternați de acest act odios”, a scris el pe Facebook.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a asigurat că bărbatul va fi „pedepsit cu toată severitatea legii poloneze”.

Victimele sunt patru bărbați și o femeie, potrivit poliției. Conferința Episcopală din Polonia a confirmat că bărbatul decedat era un preot.

Ucigașul venise din Germania și voia să plece în Ucraina

Ziarul local „Gazeta Jaroslawska” a publicat imagini cu camioane ale pompierilor și ale poliției în fața abației, a cărei intrare era blocată. Toate victimele au fost transportate la spital, a precizat poliția.

Procurorul Bozena Harasz-Woloszyn a afirmat că agresorul venise din Germania și a intrat pe teritoriul polonez în noaptea de miercuri spre joi, cu intenția de a trece apoi granița cu Ucraina.

Martorii au povestit că acesta a luat un cuțit din bucătăria mănăstirii, a atacat un bărbat într-o cafenea, înainte de a da buzna în biserica Sfântul Nicolae Episcop, unde se ținea o slujbă.

„Un bărbat de aproximativ 30 de ani l-a atacat pe preot la carotidă. Preotul a căzut la pământ”, a explicat o femeie pentru postul de televiziune TVN.

Alte mărturii indică faptul că agresorul a lovit un alt preot.

Potrivit unei călugărițe, maica stareță Barbara Dendor, citată și ea de TVN, clerul „nu-și poate reveni după ce s-a întâmplat astăzi”.

Tensiuni în Polonia privind refugiații ucraineni

Polonia, aliat apropiat și vecin al Ucrainei, a primit sute de mii de ucraineni care fugeau de invazia rusă și s-a confruntat cu tensiuni sociale în ultimele luni.

„Au existat într-adevăr multe discursuri de ură”, a declarat pentru AFP Mateusz, un licean din Jaroslaw.

Sondajele de opinie arată o respingere din ce în ce mai mare din partea populației poloneze față de ucrainenii care trăiesc în Polonia, iar agresiunile verbale și fizice se înmulțesc.

Ambasada Ucrainei la Varșovia a făcut joi un apel să se facă tot posibilul pentru „a împiedica ca suferința să se transforme în ură sau violență”.

Arhiepiscopul de Przemyśl, de sub jurisdicția căruia se află Jaroslaw, a făcut și el un apel la calm între comunități. „Fie ca această crimă să nu genereze nici ură, nici animozitate, ci, dimpotrivă, să ne întărească solidaritatea și legătura noastră spirituală”, a transmis Adam Szal într-un comunicat.

Primarul orașului Jaroslaw, Marcin Nazarewicz, a declarat pentru AFP că a organizat o ședință privind „consecințele pe care acest eveniment le-ar putea avea în zilele următoare”.

Pe lângă primirea în masă a refugiaților, Polonia, stat membru al NATO și al UE situat pe flancul estic al Alianței, este principala platformă pentru transportul ajutorului militar și umanitar occidental către Kiev.

O dispută legată de memoria masacrelor comise de ambele părți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, latentă în relațiile dintre cele două țări, s-a reaprins la începutul acestui an.