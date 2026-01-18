Sari direct la conținut
Un vechi fenomen renaște în Gara de Nord: coada de studenți la mecanicul de locomotivă, care aduce mâncare de acasă

Coadă de studenți în Gara de Nord la primit pachete de acasă. Foto: b365.ro

“Coada de studenți la mecanicul de locomotivă”, acea ființă extraordinară care aduce mâncare de acasă, a fost realmente o instituție decenii la rând.

Cumva, se estompase în timp, mai ales în anii buni economic, dar acum renaște cu forță. E drept, parte din explicație e și absența bucătăriilor din cele mai multe cămine studențești din București, dar și prețurile au cuvânt greu de spus. 

Trenul din această imagine a venit tocmai din Piatra Neamț, a trecut și prin Bacău, Adjud, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău și Mizil.

De mai peste tot a adunat pachete de la părinți pentru copii studenți la București: borcane cu ciorbe și zacuști, brânză și ouă, caserole cu șnițele ori prăjituri.

În camerele de cămin, toate se pun pe aceeași masă: unul are prăjituri de la mama, altul are tocană la borcani, cineva tocmai a mai primit un rând de murături.

Citește, pe B365.ro, cum funcționează, pentru mii de studenți din București,  acest microunivers al hranei.

