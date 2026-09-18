Un vicepreședinte PSD răspunde ultimei propuneri a PNL. „Luni spui că PSD seamănă cu Putin și vineri propui rotativă”

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea acuză USR și PNL de inconsecvență și spune că l-au mințit pe președintele Nicușor Dan. Liderul social-democrat susține, într-un dialog pentru publicul HotNews, că șeful statului „a trebuit să facă puțină politică pentru a da câteva măști jos”.

„Siegfried Mureșan sau Dominic Fritz și-au făcut un titlu de glorie din a trasa linii roșii împotriva PSD. Sunt oameni cameleonici”, a mai spus el.

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„PSD n-a făcut nicio greșeală de negociere”

– Cum ați văzut dumneavoastră nominalizarea Lui Siegfried Mureșan? Președintele a nominalizat încă un liberal pentru funcția de premier, nu pe Sorin Grindeanu.

– Probabil că domnul președinte Nicușor Dan, fiind mințit timp de două, trei luni de când s-a instalat această criză, a trebuit să facă puțină politică pentru a da câteva măști jos.

– La măștile cui vă referiți?

– Mă refer la progresiștii de dreapta – cei de la USR și cei de la PNL. După ce l-au mințit și l-au amăgit că ar fi responsabili și ar vrea să scoată țara din impas, acum cred că are dreptul și președintele României să facă puțină politică pentru a da măștile jos.

– Nu poate fi vorba și despre o greșeală de negociere din partea PSD?

– Nu, nu, nu. PSD a fost la fel de proactiv ca și atunci când a intrat la guvernare. Deși erau foarte multe voci care ziceau să meargă în opoziție, la fel de proactiv a fost și în aceste 3-4 luni de a ieși din această situație, din aceast impas. Nu, n-a făcut nici o greșeală de negociere.

„Eu n-aș fi de acord cu rotativa”

– PNL și USR încep să propună rotativa. A spus și Dominic Fritz, de exemplu, că vor fi deschiși la compromisuri, inclusiv cu PSD. Ați putea să intrați în această negociere?

– Eu n-aș fi de acord cu o asemenea propunere pentru că, repet, oameni care acum două-trei zile asemănau PSD cu Putin, adică Siegfried Mureșan sau Dominic Fritz, care și-a făcut un titlu de glorie din a trasa linii roșii împotriva PSD-ului, sunt oameni cameleonici.

Siegfried Mureșan, este, părerea mea, un cameleon. Nu poți să spui luni că PSD seamănă cu Putin și vineri să propui rotativă. E neserios.

Și poate a venit momentul să vedem ce soluții au acești oameni. Acești oameni care l-au mințit pe președinte, să nu uităm. L-au mințit în iunie, l-au mințit în iulie și, de fapt, ei nu vor ieșirea din impas, ci au vrut să rămână la această guvernare, cu sinecurile de rigoare și prelungirea crizei.

– Dacă PNL, USR, UDMR vor demonstra că nu reușesc să strângă voturile, nu va trece guvernul de parlament, ar trebui ca următoarea desemnare să fie Sorin Grindeanu sau, mai degrabă, alegerile anticipate?

– Nu-mi doresc alegeri anticipate pentru că șase luni, șapte luni nu știu ce se va întâmpla cu România din punct de vedere economic. Următoarea nominalizare mi-aș dori să fie un premier care să poată reporni economia cu un profil economic puternic și care să nu mai mintă – nici pe președintele României, nici partidul care are ponderea cea mai mare în coaliție.

– Sorin Grindeanu îndeplinește criteriile pentru acest premier pe care îl descrieți?

– Evident că mi-aș dori și Sorin Grindeanu, că este singura propunere din interiorul partidului, dar având în vedere că mandatul de la Sinaia a rămas și a fost flexibil, eu am enunțat ambele variante, inclusiv varianta unui premier cu un pronunțat profil economic, de economist.